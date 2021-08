Lufthansa pozastavila prelety nad Afganistanom: Niektorí cestujúci na to doplatia

Letecká spoločnosť Lufthansa až do odvolania pozastavila prelety svojich lietadiel nad Afganistanom.

Uviedla to v pondelok agentúra AFP s odvolaním sa na oficiálne vyhlásenie Lufthansy. Skupina so sídlom v Nemecku vlastní aerolínie Brussels Airlines, Swiss, Austrian Airlines a Eurowings, ktorých sa toto opatrenie týka. Lufthansa upozornila, že napríklad lety do Indie tak budú meškať približne hodinu.

Mnohí diplomati a miestni zamestnanci diplomatických misií v Kábule sa snažia krajinu čo najrýchlejšie opustiť na palube lietadiel, ktoré si prenajala najmä americká armáda. Spoločnosť Lufthansa oznámila, že s nemeckým ministerstvom zahraničných vecí rokuje o tom, ako čo najúčinnejšie podporiť vládu pri evakuácii nemeckých občanov a miestnych spolupracovníkov z Afganistanu.