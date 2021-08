Kollár vyslovil poľutovanie nad dianím v Afganistane: Jednu vec musím zdôrazniť

V Afganistane sme svedkami zmeny politickej situácie prakticky bez boja. Nie je však dôvod otvárať tému "utečeneckej vojny". Pre TASR to vyhlásil predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina).

Dodal, že ak by k tomu došlo, Slovensko i Európa by mali zvážiť, koho si do krajiny pustia. "Celej situácie mi je veľmi ľúto, avšak musím zdôrazniť, že Afganistan nebol napadnutý cudzími mocnosťami. Sme svedkami zmeny politickej situácie prakticky bez boja, Afganci si túto záležitosť riešia sami. Samozrejme, pri jednotlivcoch, ktorí by boli ohrození na životoch, je možné uvažovať o pomoci. Avšak určite nevidím najmenší dôvod otvárať tému utečeneckej vojny," povedal Kollár v stanovisku, ktoré TASR poskytla jeho hovorkyňa Michaela Jurcová.

Slovensko, ako aj celá Európa, by mali v prípade zhoršenia situácie s utečencami podľa neho veľmi dobre zvážiť, koho si do krajiny pustia. "Nehovoriac o tom, že nevieme vylúčiť možnú infiltráciu nežiadúcich osôb inklinujúcich k terorizmu," doplnil šéf parlamentu.

Premiér Eduard Heger (OĽANO) v pondelok informoval, že o prevoz z Afganistanu požiadalo pár občanov SR. Vláda SR podľa neho intenzívne komunikuje s partnermi a je zapojená do procesov prevozu občanov Afganistanu a aj občanov Európskej únie (EÚ) do bezpečia.

Militantné hnutie Taliban po rýchlej ofenzíve z posledných dní v nedeľu (15. 8.) bez boja obsadilo kľúčové mesto Džalalabad a vstúpilo do metropoly Kábul, kde jeho bojovníci obsadili aj prezidentský palác. Afganský prezident Ašraf Ghaní z krajiny utiekol. Mnoho západných štátov v Kábule uzavrelo svoje ambasády a evakuuje odtiaľ svojich občanov i miestnych spolupracovníkov.