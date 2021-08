Ďalšie obete na cestách: Zrážku s vlakom v Rajeckých Tepliciach-Poluvsí neprežili dve osoby

Zrážku s osobným vlakom v sobotu (14. 8.) popoludní v Rajeckých Tepliciach-Poluvsí neprežili dve osoby z osobného auta. Pri nehode zasahovalo 15 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) so šiestimi kusmi techniky, ktorí tiež zabezpečili evakuáciu cestujúcich z vlaku.

TASR o tom v nedeľu informoval riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiline Jaroslav Kapusniak.

"Hasiči po príchode na miesto v súčinnosti so Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR) zabezpečili evakuáciu 50 cestujúcich z osobného vlaku najskôr do evakuačného autobusu záchrannej brigády a potom do náhradnej dopravy, ktorú zabezpečili ŽSR," uviedol Kapusniak s tým, že počas evakuácie zabezpečili i pitný režim pre cestujúcich.

Zrážku s vlakom v sobotu neprežili 57-ročný vodič osobného auta a jeho 75-ročná spolujazdkyňa. Okolnosťami a príčinami tragickej dopravnej nehody sa zaoberá polícia, informoval v nedeľu TASR žilinský krajský policajný hovorca Radko Moravčík.

"Na základe doteraz vykonaného vyšetrovania 57-ročný vodič viedol vozidlo Škoda po ceste prvej triedy v smere jazdy od Rajca na Žilinu. Následne z doposiaľ presne nezistených príčin vošiel na železničné priecestie chránené zvukovým a svetelným zabezpečením, kde došlo k zrážke s prechádzajúcim vlakom," opísal Moravčík.

Pri dopravnej nehode podľa neho utrpeli vodič vozidla Škoda aj jeho 75-ročná spolujazdkyňa ťažké zranenia, ktorým na mieste podľahli. "Alkohol u 33-ročného rušňovodiča vykonanou dychovou skúškou zistený nebol. U nebohého vodiča bude vykonaná pitva. Hmotná škoda bola predbežne vyčíslená na 15 000 eur. Ďalšie okolnosti a príčiny tragickej dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania," dodal.