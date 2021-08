Ako by sa mali správať poslanci? Je možné, že k tomu dostanú príručku: Zaujímavý nápad

Zavedenie etického kódexu poslanca Národnej rady (NR) SR by mohla priniesť "veľká" novela rokovacieho poriadku parlamentu. Pripraviť by sa mala v druhej polovici roka. Pre TASR to uviedla predsedníčka Mandátového a imunitného výboru NR SR Anna Andrejuvová (OĽANO).

Podľa poslanca Juraja Šeligu (Za ľudí) by malo byť v kódexe jasne stanovené, že nadávky, vulgarizmy či hrubé osobné osočovania do pléna NR SR nepatria.

"Pri malej novele rokovacieho poriadku tento rok sa koaliční partneri dohodli, že v druhej polovici roka by sa mala pripraviť veľká novela rokovacieho poriadku. Súčasťou veľkej novely by mala byť aj časť etický kódex poslanca, ktorá dnes neexistuje. Išlo by o vytvorenie normatívneho rámca správania sa, pričom inšpirácia by vychádzala z existujúcich právnych riešení viacerých vyspelých parlamentných demokracií," povedala pre TASR Andrejuvová.

To, akú formu bude etický kódex mať, záleží podľa nej od dohody v koalícii. Inšpiráciou sú podľa nej krajiny v Európe, ktoré majú rôzne formy etických kódexov parlamentov, niektoré sú širšie, iné užšie. "Som za užšiu verziu, teda takú, ktorá by obsahovala základ, v akým medziach by sa mal poslanec pohybovať, ale všetko je na dohode koaličných strán," priblížila.

Upraviť by sa podľa Šeligu mali aj majetkové priznania poslancov a verejných funkcionárov, ktoré by mali byť podrobnejšie. "Najmä, čo sa týka majetku nadobudnutého po vstupe do politiky," uviedol pre TASR. Za potrebnú vec považuje parlamentnú stráž. "Oblievanie vodou, trhanie sa o papierovú maketu alebo neochota opustiť rokovaciu sálu po vykázaní poslanca, na to všetko by mohla dohliadnuť parlamentná stráž. Akokoľvek však budeme skúšať nastaviť pravidlá pre všetky situácie, na konci dňa je to vždy o ľuďoch," doplnil poslanec.

Vypracovanie etického kódexu považuje za mimoriadne dôležité odporúčanie pre Slovensko aj Skupina štátov proti korupcii (GRECO), ktorá je protikorupčným orgánom Rady Európskej únie. Nedávne hodnotenie implementácie odporúčaní, ktoré vydala GRECO, konštatuje, že Slovensko dosiahlo mieru implementácie odporúčaní zhruba na 60 percent. Dostalo sa tak medzi štáty s najvyšším podielom nevykonaných odporúčaní týkajúcich sa poslancov parlamentu.

Slovenský parlament zatiaľ etický kódex poslanca nezaviedol, a to napriek odporúčaniam GRECO. Andrejuvová predpokladá, že na tom nebola zhoda parlamentu v minulom volebnom období. "Podklady pre etický kódex poslanca boli spracované v NR SR. Inšpiráciou bolo aj zahraničie. V minulosti bol pripravený aj text, ktorý na danú dobu zohľadňoval aj odporúčania Skupiny štátov proti korupcii," povedala šéfka mandátového a imunitného výboru s tým, že dnes už sú niektoré veci upravené aj v iných zákonoch. Ide napríklad o zákon o zaistení majetku, teda tzv. "prikrmovanie" a s tým súvisiaca novela Trestného poriadku. "Predpokladám, že niektoré zákony sa v tomto volebnom období ešte schvália, ako je napríklad zákon o lobingu," uzavrela.