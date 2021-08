Situácia je čoraz horšia: Militantné hnutie Taliban sa zmocnilo ďalšieho mesta

Militantné hnutie Taliban sa zmocnilo v sobotu mesta Šaran, metropoly provincie Paktíka ležiacej na juhovýchode Afganistanu na hraniciach s Pakistanom. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na miestneho poslanca Chálida Asada.

V uplynulých týždňoch bojovníci Talibanu rýchlo postupujú naprieč severným, západným i južným Afganistanom a kontrolujú už väčšinu z provinčných hlavných miest. Momentálne bojujú prívrženci Talibanu proti afganským vládnym zložkám približne 11 kilometrov južne od hlavného mesta Kábul.

Prudký postup Talibanu sa deje menej než tri týždne pred konečným odsunom amerických vojakov z Afganistanu, pripomína AP. Zamestnanci veľvyslanectva USA v Kábule začali podľa stanice CNN medzičasom so skartovaním citlivých dokumentov. Postupne majú zničiť i vlajky Spojených štátov, oblečenie so značkou a názvom ambasády, ako aj všetky ďalšie predmety, ktoré by mohli povstalci "zneužiť na propagandistické účely".

Administratíva prezidenta Joea Bidena vo štvrtok ohlásila evakuáciu zamestnancov veľvyslanectva v Kábule, s čím má pomáhať 3000 vojakov.

Na napätú situáciu reaguje už aj afganský prezident Ašraf Ghaní. V sobotňajšom televíznom prejave vyhlásil, že opätovná mobilizácia tamojších ozbrojených síl je momentálne "hlavnou prioritou". Ide o jeho prvé verejné vyjadrenie, odkedy začalo militantné hnutie Taliban v uplynulých dňoch rýchlo postupovať a ovládlo mnohé mestá či provincie Afganistanu. Informovala o tom agentúra AFP.

"V súčasnej situácii je našou hlavnou prioritou remobilizácia našich bezpečnostných a obranných síl a v tomto ohľade podnikáme vážne kroky," povedal Ghaní. Dodal, že vo vláde prebiehajú "rozsiahle konzultácie" s politickými lídrami, zástupcami miestnych obyvateľov či medzinárodnými partnermi s cieľom ukončiť vojnu a "dosiahnuť rozumné a isté politické riešenie, ktoré predpokladá mier a stabilitu pre ľudí v Afganistane". Zdôraznil, že "nedovolí, aby vojna uvrhnutá na ľudí spôsobila ďalšie obete".

Ako poznamenala AFP, nenaznačil, že by plánoval zo svojho postu odstúpiť alebo prevziať zodpovednosť za aktuálnu situáciu.