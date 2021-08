Žiaci sa o chvíľu vrátia do lavíc, čo ich čaká? Unikol dokument o plánoch ministerstva školstva

Už o pár týždňov sa začne nový školský rok, ako však bude prebiehať vyučovanie? Unikol dokument, v ktorom sú zaznamenané plány ministerstva školstva.

Denník Plus JEDEN DEŇ sa dostal k materiálu, ktorý naznačuje, že rezort školstva dá školám doplnkové financie, aby zabezpečili svoje prevádzkovanie počas pandémie. Základné, stredné a špeciálne školy majú dostať 5 eur na žiaka a zamestnanca. Škôlky a metérske školy by mali dostať tiež 5 eur na každého zamestnanca a 150 eur navyše na školu. Financie by sa mali posielať automaticky, školy teda nemusia žiadať o doplnkové financie.

Ako je to však s nástupom dieťaťa do školy? Denník ďalej dodáva, že rodičia budú musieť predkladať písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. Tento dokument musia predložiť po každom prerušení školskej dochádzky. Ak má dieťa príznaky charakteristické pre koronavírus, musí zostať doma.

Veľkou novinkou by ale malo byť dobrovoľné domáce samotestovanie. Rezort školstva odporúča, aby bolo pravidelné - v pondelky a štvrtky pred nástupom do školy. Denník okrem toho informuje, že každý rodič, ktorý prejaví záujem o testovanie, dostane 25 kusov antigénových testov od školy.

Ministerstvo školstva by podľa dokumentu chcelo zaviesť aj dobrovoľné testovanie žiakov v školách. Išlo by o kloktacie PCR testy. Plus JEDEN DEŇ však dodáva, že uniknutý dokument je označený ako "pracovný" a vláda ho musí ešte prerokovať.