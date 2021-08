Ďalší rekord: Cez Lamanšský prieliv sa preplavilo za jeden deň takmer 600 migrantov

Do Británie sa cez Lamanšský prieliv pokúša dostať čoraz viac ľudí. Počet migrantov, ktorým sa po nebezpečnej plavbe v malých člnoch podarilo doraziť na brehy Anglicka, dosiahol tento týždeň vo štvrtok takmer 600, čo je dosiaľ najviac za jeden deň.

Informovala o tom v sobotu britská tlačová agentúra PA s odvolaním sa na najnovšie oficiálne údaje, ktoré v piatok večer poskytlo britské ministerstvo vnútra.

Ide už o štvrtý denný rekord od začiatku roka, píše agentúra DPA. Celkovo tento rok preplávalo cez Lamanšský prieliv už viac ako 11 000 migrantov. Za celý predošlý rok evidovali 8417 ľudí, ktorí podnikli riskantnú plavbu cez túto morskú úžinu so silnými prúdmi, ktorá je jednou z najrušnejších lodných trás.

Práve vo štvrtok prišiel pri snahe dostať sa do Británie o život 27-ročný muž z Eritrey, keď sa plavidlo so 40 ľuďmi na palube dostalo do núdze a potopilo. V stredu museli na mori zachraňovať viac ako 100 ľudí.

Britská vláda, ktorá po brexite zaviedla nový prísny imigračný systém, sa snaží rastúci nelegálny príchod migrantov zastaviť. S Francúzskom sa nedávno dohodla na posilnení kontroly pobrežia.