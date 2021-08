Nový Južný Wales odhalil rekordný počet infekcií: Nekompromisné rozhodnutie vlády

Nový Južný Wales, ktorý je najľudnatejším štátom Austrálie, v sobotu nahlásil rekordný počet infekcií koronavírusom, a to 466.

Štyria ľudia za uplynulých 24 hodín na ochorenie COVID-19 zomreli. Celkový počet obetí koronavírusu v Novom Južnom Walese tak od polovice júna, kedy v Sydney prvýkrát odhalili delta variant, vzrástol na 42.

Vláda Nového Južného Walesu zvýšila pokuty za porušenie protipandemických reštrikcií. Premiérka Gladys Berejiklianová uviedla, že napríklad pokuta za nedodržanie karantény bude 5-tisíc austrálskych dolárov namiesto doterajších tisíc. Neskôr vláda oznámila, že v celom Novom Južnom Walese od soboty od 17:00 do 22. augusta bude platiť lockdown.

Pozitívnym znamením podľa premiérky je to, že polovica populácie Nového Južného Walesu vo veku nad 16 rokov už dostala aspoň jednu dávku vakcíny proti koronavírusu. „Vieme, že lockdown v kombinácii so silným cieleným programom vakcinácie je to, čo nás dostane z tejto hroznej situácie," dodala Berejiklianová.