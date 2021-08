Nemocnicu Bory majú otvoriť o rok a pol: Riešia jej personálne obsadenie

Nemocnicu na bratislavských Boroch majú otvoriť o rok a pol, pripravuje sa jej personálne obsadenie. TASR o tom informovala komunikačná špecialistka siete nemocníc Svet zdravia a polikliník ProCare Jana Fedáková s tým, že v nej má pracovať 900 sestier a iných zdravotníckych pracovníkov.

Riaditeľka novej nemocnice pre ošetrovateľstvo Alena Kendrick priblížila, že sestra, ktorá bude zabezpečovať všeobecnú ošetrovateľskú starostlivosť, bude mať počas celej služby na starosti určenú skupinu pacientov. Na jeseň by mal byť ukončený proces výberu vedúcich sestier. Tie by si následne mali začať vytvárať svoje sesterské tímy. Personálne obsadenie by tak malo byť plne v ich kompetencii.

Nemocnica zavedie systém plávajúcich lôžok. Sieť nemocníc si od toho sľubuje, že sestry budú univerzálnejšie. Všeobecná sestra na lôžkových ošetrovacích jednotkách bude mať počas služby na starosti určenú skupinu pacientov a po celý deň sa bude venovať iba im. V závislosti od typu jednotky budú pracovať v osem alebo 12-hodinových zmenách. Podľa Kendrick sa tak o 35 hospitalizovaných pacientov budú starať dve sestry a dvaja zdravotnícki asistenti. Počas dennej zmeny od 7.00 do 15.00 h bude na každej ošetrovacej jednotke pôsobiť ešte jedna sestra na výpomoc. Sieť nemocníc si od tohto systému tiež sľubuje zvýšenú bezpečnosť a viac času na pacientov.

Nemocnica bude mať celkovo vyše 400 lôžok, časť z nich, konkrétne 281 lôžok, bude umiestnená na jednodňovej chirurgii, urgentnom príjme, oddelení anestézie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti i ďalších pracoviskách.