Prvenstvo obhájené: Nový Čas je najčítanejší denník na Slovensku!

Najčítanejším denníkom bol v prvom a druhom kvartáli 2021 Nový Čas, týždenníkmi Plus 7 dní a Báječná žena a mesačníkmi Nový Čas Krížovky a Záhradkár.

Najpočúvanejším rádiom bolo Rádio Expres a najsledovanejšou televíziou TV Markíza. Vyplýva to z výsledkov národného prieskumu Market & Media & Lifestyle - Target Group Index (MML-TGI), ktorý od 4. januára do 20. júna realizovala na vzorke 4103 respondentov spoločnosť Median SK v licenčnej spolupráci s anglickou spoločnosťou Kantar Media.

Celková čítanosť celoštátnych denníkov dosahuje 28 percent populácie. Nový Čas si drží prvú pozíciu s 13 percentami. Čítanosť na úrovni šesť percent má denník Plus jeden deň. Nasledujú denníky Pravda a Sme s piatimi percentami. Šport, Denník N a Hospodárske noviny majú trojpercentnú čítanosť.

Čítanosť týždenníkov predstavuje 29 percent. Najčítanejším týždenníkom je Plus 7 dní s piatimi percentami. Päťpercentnú čítanosť má aj týždenník Báječná žena. Štvorpercentnú čítanosť má týždenník Život. Tri percentá obyvateľov SR čítajú Nový Čas pre ženy, Nový Čas Nedeľa, Slovenku aj Eurotelevíziu. Sieť týždenníkov Regionálne noviny (RegionPRESS) dosiahla osempercentnú a sieť Petit Press MY noviny trojpercentnú čítanosť.

Celková čítanosť dvojtýždenníkov predstavuje 15 percent populácie vo veku 14 až 79 rokov. Najčítanejším titulom medzi dvojtýždenníkmi je TV max so siedmimi percentami. Nasledujú Relax so štyrmi a Tele plus s tromi percentami. Bratislavské noviny a Žena a život jednopercentnú. Sieť titulov ECHO Dvojtýždenníky má čítanosť dve percentá.

Celková čítanosť mesačníkov v prvom a druhom kvartáli 2021 je na úrovni 43 percent. Poradie mesačníkov, ktoré sú na Slovensku bežne dostupné, otvára časopis Nový Čas Krížovky s piatimi percentami. Rovnakú čítanosť má aj mesačník Záhradkár. So štyrmi percentami nasledujú Zdravie, EMMA a Napínavé krížovky. Ďalšie sú mesačníky Eva a Evita magazín s troma percentami.

Celková počúvanosť rádií v parametri "počúval včera" predstavuje 55 percent. Poradie otvára Rádio Expres so 17, ďalej Rádio Slovensko so 14, nasleduje Fun rádio s 10 percentami. Osempercentnú počúvanosť dosiahli Rádio Europa 2 a sedempercentnú počúvanosť Rádio Jemné a Rádio Vlna. Poradie siedmich najpočúvanejších staníc uzatvára Rádio Regina s piatimi percentami. Rozhlasová sieť Radio Services dosiahla v parametri "počúval posledný týždeň" počúvanosť 48 percent. Slovenský rozhlas (RTVS) so svojimi šiestimi okruhmi dosiahol 36 percent a sieť Regiomedia desať percent.

Sumárna sledovanosť všetkých televízií je 72 percent. Televíziu v prvom a druhom kvartáli 2021 celkovo sledovalo takmer 3,2 milióna divákov. Najvyššie percento sledovanosti televíznych staníc dosiahla Televízia Markíza – 36 percent. Sledovanosť na úrovni 28 percent zaznamenala TV JOJ, za ňou sa umiestnila Jednotka s 25 percentami.