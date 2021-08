Nočné pátranie v Tatrách: Horskí záchranári hľadali strateného hubára

Horskí záchranári z Vysokých Tatier hľadali v noci zo štvrtka na piatok (13. 8.) strateného hubára.

Ako informuje Horská záchranná služba (HZS) na svojej internetovej stránke, mužovi sa napokon podarilo zísť do obce Ždiar v okrese Poprad samostatne.

Hubár sa mal stratiť v lese neďaleko Bachledovej doliny. "Počas noci ešte komunikoval so záchrannými zložkami, ktorým opísal trasu, kadiaľ išiel. Pre vybitý mobilný telefón však už nebolo možné sa s ním neskôr skontaktovať," priblížila HZS s tým, že miesta, kde by sa mohol stratený muž nachádzať, išiel prehľadať horský záchranár so psom.

Ako však HZS doplnila, mužovi sa po rozvidnení podarilo nájsť chodník do obce Ždiar, kde ho stretla hliadka Policajného zboru.