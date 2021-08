Prokurátor schladil Dušana Kováčika: Toto o rozsudku nerozhodne

Výpoveď svedka Csabu Dömötöra nemá v prípade obžalovaného bývalého špeciálneho prokurátora rozhodujúci charakter.

V piatok to pred Špecializovaným trestným súdom (ŠTS) uviedol prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Michal Šúrek. Žiadosť Dušana Kováčika o prepustenie z väzby vníma ako neopodstatnenú, má za to, že dôvody väzby trvajú.

„Výpoveď v žiadnom prípade nemá rozhodujúci charakter. Bola použitá podporne a jej prítomnosť v spise je dôkazom vyvíjajúcej sa dôkaznej situácie,“ zdôraznil. Skonštatoval, že krivá výpoveď, pre ktorú bol Dömötör odsúdený, nemá nič spoločné s touto trestnou vecou.

„Osobne si myslím, že či je to podporný alebo iný dôkaz, výpoveď je krivá, čo bolo skonštatované súdom,“ reagoval Dušan Kováčik. Za zarážajúce považuje, že mu zaistili majetok, zatiaľ čo spolupracujúcim svedkom Matejovi Z. a Dömötörovi nie. „Je to v hrubom rozpore so zákonom a zároveň je to dôkazom o ďalších benefitoch, ktoré sú týmto osobám okrem ich prepustenia z väzby na slobodu poskytované,“ povedal.

Prokurátor pripomenul, že Dömötöra na hlavnom pojednávaní vypočuli ako svedka a objasnil mnohé rozhodujúce skutočnosti. Tvrdenia obžalovaného v žiadosti o prepustenie z väzby považuje za nepravdivé, zavádzajúce a účelovo prezentované. Poukázal tiež na to, že od predošlej žiadosti Dušana Kováčika o prepustenie neuplynula 30-dňová lehota.

Sudkyňa prerušila hlavné pojednávanie, rozhodnutie o väzbe by mohlo byť známe po 13.30 h.

NAKA zadržala Dušana Kováčika koncom októbra minulého roka. Svojej funkcie sa vzdal krátko po vznesení obvinenia. Čelí obžalobe zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zo zločinu prijímania úplatku, zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a z prečinu ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti. Vo väzbe je od októbra minulého roka z kolúznych a preventívnych dôvodov.