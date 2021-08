Fico na súde s bývalým špeciálnym prokurátorom: Kováčika sa potrebovali zbaviť!

Proces s bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom Kováčikom je politickou fraškou.

Myslí si to predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico, ktorý prišiel na štvrtkové pojednávanie ako súčasť verejnosti. Spochybňuje dôvod neprítomnosti svedka Mateja Zemana na pojednávaní, ktorý mal ujsť vďaka prerušeniu policajného zásahu. Trvá na tom, že trestné konania sú manipulované, svedčí o tom podľa neho výpoveď svedka Csabu Dömötöra.

Dušan Kováčik sa pustil do prokurátora: Obžalobu opiera o krivú výpoveď!

"Výpoveď Dömötöra jasne preukázala manipulácie s trestnými konaniami, je to výsmech. Je to jednoducho fraška celé toto pojednávanie a táto trestná vec voči Dušanovi K.," skonštatoval Fico, ktorý hovorí, že sa preukázal kontakt vyšetrovateľov s ľuďmi manipulujúcimi výpovede. "Z výpovede svedka veľmi jasne vyplýva, že dostal informácie, čo má presne hovoriť na polícii," dodal k štvrtkovej výpovedi Dömötöra. Dušan Kováčik je podľa neho typický príklad obete politických represálií. Dôvodom procesu s Dušanom Kováčikom je podľa neho to, že "sa ho potrebovali zbaviť", aby ho mohol nahradiť vo funkcii Daniel Lipšic.

Neprítomnosť niekdajšieho člena skupiny takáčovcov Mateja Zemana považuje za frašku. "Nie je možné ospravedlniť neprítomnosť svedka, keď všetci dobre vedia, že je neprítomný preto, lebo polícia mu umožnila ujsť. Veď policajný zákrok bol vedený voči nemu, mal byť zadržaný," skonštatoval Fico pred novinármi pri svojom odchode z pojednávania.

Matej Zeman už v júli vypovedal v pozícii svedka. Opätovne bol predvolaný na štvrtkové pojednávanie. Súdu sa vopred ospravedlnil. V súvislosti s manipulovaním svedeckých výpovedí je po ňom vyhlásené pátranie.

Vo štvrtok pokračuje na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku proces s bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom Kováčikom. Čelí obžalobe zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zo zločinu prijímania úplatku, zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a z prečinu ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti.