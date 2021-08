Kam sa dostanú zaočkovaní aj v prípade, že okres bude v čiernej farbe? Čítajte

Do múzeí, galérií, výstavných siení a knižníc sa kompletne zaočkovaní ľudia dostanú aj v prípade, ak okres skončí v čiernej farbe, teda v treťom stupni ohrozenia.

Tí, ktorí nebudú mať očkovanie ani test, sa do kultúrnych inštitúcií dostanú maximálne do červenej farby, teda ak bude okres v prvom stupni ohrozenia. Vyplýva to z nového COVID automatu, ktorý v utorok (10. 8.) schválila vláda.

Ak sa okres nachádza v zelenej farbe, do múzeí či knižníc sa dostanú všetci bez ohľadu na test či očkovanie, a to bez obmedzenia počtu návštevníkov.

Bez limitov zostáva aj okres v oranžovej farbe v prípade, že galérie, múzeá, výstavné siene a knižnice budú otvorené len pre očkovaných alebo pre očkovaných, testovaných a tých, ktorí ochorenie COVID-19 prekonali. Ide o takzvaný režim OTP (očkovaný-testovaný-prekonanie ochorenia). V prípade, že budú chcieť byť inštitúcie otvorené bez ohľadu na očkovanie či test, v oranžovej farbe budú môcť byť len individuálne prehliadky alebo jeden návštevník na 15 štvorcových metrov.

V prípade, že sa okres dostane do červenej farby (prvý stupeň ohrozenia), budú mať kultúrne inštitúcie opäť tri možnosti fungovania. Ak budú otvorené len pre kompletne zaočkovaných, budú môcť fungovať bez obmedzenia. Ak si zvolia režim OTP, v červenom okrese budú možné hromadné prehliadky do desať osôb. V prípade, že inštitúcie budú otvorené pre všetkých bez ohľadu na test a očkovanie podmienky budú rovnaké ako pri oranžových okresoch.

V druhom stupni ohrozenia, teda v bordových okresoch, budú môcť galérie či knižnice fungovať bez obmedzenia len pre kompletne zaočkovaných. Ak si vyberú režim OTP, možné budú len individuálne prehliadky alebo jeden návštevník na 15 štvorcových metrov plochy. Ak by nechceli fungovať v jednom z týchto dvoch režimov, v bordovej farbe budú musieť kultúrne inštitúcie zostať zatvorené. Rovnako to bude platiť aj v treťom stupni ohrozenia, teda ak by sa okres dostal do čiernej farby.

V čiernej farbe okresov musia zostať galérie, múzeá či knižnice zatvorené, a to aj v prípade, ak by si chceli vybrať režim OTP. Ak by sa rozhodli nechať svoje brány otvorené len pre zaočkovaných, budú možné individuálne prehliadky alebo jeden návštevník na 15 štvorcových metrov plochy.