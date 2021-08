Pravidlá pre bohoslužby: Aké budú povolené kapacity a kedy treba zoznam účastníkov

Pri významnom zhoršení epidemiologickej situácie by aj v prípade kompletne zaočkovaných osôb bol na bohoslužbách potrebný zoznam účastníkov.

Kompletne zaočkované osoby sa na bohoslužbách, s výnimkou okresov v treťom stupni ohrozenia, teda v čiernej fáze, budú môcť zúčastniť bez limitu. V čiernej fáze bude môcť byť na omšiach maximálne 100 kompletne zaočkovaných.

Pod kompletne zaočkovanou osobou sa pre potreby COVID automatu myslia tí, ktorí sú 14 dní po druhej dávke dvojdávkovej vakcíny alebo 21 dní po jednodávkovej vakcíne, alebo 14 dní po akejkoľvek dávke, ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní.

Nový COVID automat počíta aj s možnosťou režimu očkovaných, testovaných a ľudí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, teda tzv. režim OTP. V tomto prípade bude v stupni monitoring, teda v zelenej farbe, platiť, že na státie bude môcť byť obsadená maximálne polovica kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 percent kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, tak v tomto režime bude môcť byť maximálne do 5000 osôb v exteriéri, do 2500 v interiéri.

Pri stupni ostražitosti, teda v oranžovej farbe, bude môcť byť maximálne v interiéri sedenie na 25 percent a v exteriéri 50 percent kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, tak bude môcť byť maximálne do 1000 osôb v exteriéri a do 500 osôb v interiéri.

Od prvého stupňa ohrozenia, teda od červenej farby, v režime OTP bude povinný zoznam účastníkov bohoslužieb. V tejto farbe bude môcť byť obsadená maximálne štvrtina kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, pôjde maximálne o počet do 150 osôb. Pri režime OTP bude môcť byť v druhom stupni ohrozenia, teda v bordovej farbe, obsadená maximálne štvrtina kapacity a maximálne 50 osôb. V treťom stupni ohrozenia, teda v čiernej fáze, bude môcť byť maximálne jedna osoba na 15 štvorcových metrov.

COVID automat počíta aj so základným režimom. Pod ním sa myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania. V stupni monitoring bude môcť byť pri bohoslužbách na státie zaplnená maximálne polovica kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 percent, maximálne však do 1000 osôb v exteriéri a do 500 v interiéri. Obmedzenia sa budú odvíjať podľa plochy priestoru.

V stupni monitoringu bude môcť na bohoslužbách byť v rámci tohto režimu v interiéri sedenie obsadené na 25 percent a v exteriéri sa počíta s obsadením 50-percentnej kapacity, maximálne však do 200 osôb v exteriéri, do 100 v interiéri, na státie v exteriéri 100 a v interiéri 50. V prvom a druhom stupni ohrozenia bude môcť byť maximálne jedna osoba na 15 štvorcových metrov a v treťom stupni ohrozenia bude môcť byť maximálne jedna osoba na 25 štvorcových metrov.