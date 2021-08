Obmedzenia aj v zelených okresoch: Toto bude od pondelka inak!

Od pondelka (16. 8.) budú podľa COVID automatu všetky okresy okrem deviatich v zelenej farbe, teda v stupni monitoringu.

V praxi to znamená, že kompletne zaočkovaní budú môcť väčšinu aktivít vykonávať bez obmedzenia, s miernymi obmedzeniami musia rátať neočkovaní či netestovaní na nový koronavírus. Vyplýva to z nového COVID automatu, ktorý v utorok (10. 8.) schválila vláda.

Pre zelené okresy bude platiť, že ľudia v nich budú môcť fungovať bez obmedzenia pohybu. V prípade hromadných podujatí sa zavedie trojaký režim. Ak sa organizátori rozhodnú povoliť účasť len kompletne zaočkovaným, počet účastníkov bude bez limitu. Ak si zvolia režim, keď na podujatie pustia okrem očkovaných aj testovaných a ľudí, ktorí ochorenie COVID-19 prekonali (takzvaný režim OTP), priestor určený na státie môže byť zaplnený do 50 percent, priestor na sedenie v interiéri aj v exteriéri do 75 percent.

Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, na podujatí môže byť maximálne do 5000 osôb v exteriéri a do 2500 osôb v interiéri. Ak budú chcieť organizátori pustiť na podujatie návštevníkov bez ohľadu na testovanie či očkovanie, priestor na státie bude môcť byť zaplnený maximálne na 50 percent, priestor na sedenie v interiéri aj v exteriéri na 75 percent, maximálne však do tisíc osôb v exteriéri a do 500 osôb v interiéri. Pravidlami, ktoré sa týkajú hromadných podujatí, sa riadia aj obrady, ako sobáš, krst či pohreb.

V prípade svadieb, karov, osláv, večierkov či hromadného podujatia v prevádzkach verejného stravovania budú možné len dva režimy. Ak pôjde len o kompletne zaočkovaných, v interiéri bude môcť byť maximálne 400 osôb a v exteriéri 800 osôb. Organizátori budú musieť zabezpečiť tiež zoznam účastníkov. Pri režime OTP bude môcť byť maximálne 200 osôb v interiéri a 400 osôb v exteriéri. Rovnako bude nevyhnutný povinný zoznam účastníkov.

V trojakom režime bude fungovať aj organizácia bohoslužieb. Ak sa na omši budú môcť zúčastniť len kompletne zaočkovaní, ich počet nebude limitovaný. V režime OTP môže byť priestor určený na státie zaplnený maximálne na polovicu, na sedenie vonku či vo vnútri na 75 percent. Pokiaľ nie je kapacitu možné určiť, povolených je 5000 osôb v exteriéri a do 2500 osôb v interiéri. V prípade, že bude omša určená pre všetkých bez ohľadu na očkovanie či test, v exteriéri bude môcť byť maximálne do tisíc osôb a do 500 ľudí bude môcť byť v interiéri.

Návštevy v nemocniciach, zariadeniach sociálnych služieb či vo väzniciach budú pre kompletne očkovaných aj pre režim OTP povolené bez obmedzenia. Bez obmedzenia, a to aj bez ohľadu na očkovanie či test v zelených okresoch budú fungovať lanové dráhy, bazény, plavárne, reštaurácie, ale aj múzeá, galérie, výstavné siene či knižnice. Bez obmedzení pre všetkých budú fungovať aj ubytovacie zariadenia.

Fitnescentrá môžu v zelenej farbe fungovať bez obmedzenia, ak budú do prevádzky púšťať len zaočkovaných. V prípade režimu OTP je povolených maximálne 50 osôb alebo nutných minimálne 15 štvorcových metrov na osobu. Ak sa rozhodnú byť otvorené pre všetkých, v prevádzke môže byť maximálne 25 osôb a povinnosťou bude aj zoznam účastníkov.

Nový COVID automat: Ako sa zmení náš život? Čo bude len pre očkovaných!

Wellness, akvaparky či kúpele budú bez obmedzenia fungovať pre zaočkovaných aj pre režim OTP. V prípade prevádzok, ktoré sa rozhodnú byť otvorené pre všetkých, budú môcť byť zaplnené na polovicu, maximálne do tisíc osôb. V obchodoch a v službách bude potrebné dodržiavať hygienické opatrenia. V taxíkoch budú potrebné rúška a pravidelné vetranie.