Kozmetička nemala zľutovanie, keď zákazníčke neprešla platba: Nemilosrdná pomsta!

Kozmetička ukázala svoju nekompromisnú povahu, keď jej klientka nemohla zaplatiť za svoje nové mihalnice.

Ako píše The Sun, používateľka Tiktoku @lashesbyleenax zdieľala video, na ktorom zrejme odstrihuje mihalnice svojej klientky s nožničkami po tom, čo neprešla jej platba kartou. Video označila frázou „#worstclient“ (v preklade najhorší klient), no sledovatelia nechceli uveriť tomu, že by bola taká nemilosrdná.

Zdá sa, že video ukazuje ženu, ako odstriháva mihalnice svojej klientke. A nie len tie umelé, ale aj jej prirodzené. Doteraz sa nepodarilo zistiť, či kozmetička klientke skutočne mihalnice odstrihla alebo je video len zlým vtipom.

Video má viac ako milión vzhliadnutí a komentujúci nemôžu uveriť vlastným očiam. Mnohí sú šokovaní tým, že žena niekomu jednoducho odstrihne vlastné mihalnice – aj keby to malo byť len zo srandy. „Neexistuje, aby si naozaj odstrihla jej pravé mihalnice,“ napísala jedna šokovaná komentátorka. Mnohí sa s ňou zhodli.

Niektorí si mysleli, že prístup kozmetičky bol zbytočne tvrdý. Iná používateľka povedala, že ku kozmetičke nikdy nepríde, pričom poznamenala, že celá situácia je smutná, keďže žena mohla ísť zobrať hotovosť. Nechýbali ani sarkastické komentáre typu, že mihalnice mohla jednoducho odlepiť.

„Odmietnutie karty neznamená, že nemala peniaze,“ napísala jedna empatická komentujúca. Ďalšia sa k nej pridala: „Chápem, že jej karta bola odmietnutá, ale no tak!“ Jedna komentujúca dokonca napísala, že ju video dohnalo až k slzám. Našli sa však aj komentáre z opačného brehu rieky. Jedna z používateliek napísala, že by urobila to isté, čo kozmetička.