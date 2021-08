Bajpas žalúdka sa hrozivo zvrtol: Mladá žena prišla o všetky zuby!

Cathy Blythe podstúpila v roku 2011 žalúdočný bajpas, vďaka ktorému schudla viac ako 57 kíl. No všetko to malo za následok niekoľko zdravotných problémov, vrátane straty zubov.

Ako píše Daily Mirror, Cathyno video na Tiktoku sa stalo virálnym kvôli ukazovaniu zubných protéz, keď prezradila, že všetky zuby jej vypadli po chirurgickom zákroku, ktorého účelom bolo schudnúť. Aj napriek tomu, že od operácie denne užívala rôzne lieky a výživové doplnky, 33-ročná Cathy z Michiganu v USA, si všimla, že začína byť anemická a má nízku hladinu vitamínov. Toto všetko malo hrozný dopad na jej zuby.

Cathy, ktorá podniká v oblasti predaja kryštálov a minerálov, povedala, že pred zákrokom boli jej prirodzené zuby dokonalé a zdravé. Dodala, že do 24 rokov nemala ani kaz, no to sa zmenilo niekoľko rokov po zákroku, keď jej zuby začali byť krehké a slabé. Začala mať veľa kazov a zuby sa jej začali postupne lámať. Priznala sa, že za posledných 8 rokov vynaložila veľa peňazí na záchranu zubov. Cathy mala množstvo výplní, koruniek a ošetrení koreňových kanálikov, no povedala, že „už nič ich nemohlo zachrániť“.

Pokračovala slovami, že mohla minúť ďalšie tisíce dolárov, no nič by nebolo zárukou toho, že by sa problém vyriešil a nepotrebovala by zubnú protézu už takto skoro. V decembri 2020 objavila na TikToku používateľa, ktorý otvorene hovorí o používaní zubných protéz. Na základe toho sa rozhodla, že si dá zostávajúce zlomené zuby vytrhnúť, aby mohla nosiť protézu. Cathy dostala celú sadu protéz v januári tohto roka a dúfa, že k implantátom sa dostane v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov.

O svoj príbeh sa podelila na Tiktoku. Chcela tak pomôcť ďalším ľuďom, ktorý zápasia s myšlienkou zubnej protézy. Jej video, na ktorom sedí v aute a ukazuje zuby, sa stalo virálnym. Ľudia ho videli takmer 3 milióny krát a získal si 830-tisíc lajkov.

Dodala, že chce ľuďom pomôcť uvedomiť si, že ľudia môžu mať zubné protézy z rôznych dôvodov. „Keď som podstúpila chirurgický bajpas žalúdka, lekári netušili, že zákrok môže mať veľmi negatívny vplyv na zdravie zubov aj napriek tomu, že sa o ne človek stará správne. Teraz však urobili v danej záležitosti akýsi výskum a štúdie. Verím, že predtým, než niekto podstúpi takýto zákrok, mal by byť varovaný, čo všetko sa môže stať. Pravidelne sa mi stáva, že mi ľudia hovoria, že sa ich zubom stalo to isté.“