Hrozí pravicovej koalícii v Poľsku rozpad? Rázny krok premiéra voči koaličnému partnerovi

Poľský premiér Mateusz Morawiecki požiadal v utorok prezidenta Andrzeja Dudu, aby z postu vicepremiéra a ministra odvolal Jaroslawa Gowina, šéfa jednej z menších koaličných strán.

Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním s na vyhlásenie hovorcu vlády Piotra Müllera.

"Moje odvolanie znamená de facto rozkol vo vládnucej koalícii," povedal podľa agentúry AFP na tlačovej konferencii Gowin, ktorý je šéfom strany Dohoda, jednej z troch strán koalície pod vedením strany Právo a spravodlivosť (PiS). Gowin vo vláde zastáva post vicepremiéra aj ministra rozvoja, práce a technológií.

Vládny hovorca Müller poznamenal, že súčasná vláda si možno bude schopná zachovať väčšinu v parlamente i naďalej, keďže niektorí z poslancov Gowinovej strany budú podporovať vládne reformy. "Som presvedčený, že... sa nájdu ľudia, ktorí podporia prospešné reformy, ktoré sme navrhli," uviedol.

S odchodom Gowina nenastáva automatický rozpad vlády, upozorňuje AFP, pretože to by si vyžadovalo hlasovanie o vyslovení nedôvery v parlamente. Strana Dohoda má v parlamente desať kresiel a po jej odchode stratí vláda väčšinu a mohla by tak byť nútená uchádzať sa o podporu krajnej pravice. Za posledný rok sa v rámci koalície objavilo viacero rozporov, pripomína Reuters s tým, že strana Dohoda naposledy kritizovala daňové reformy, ktoré sú súčasťou poľského programu ekonomického rozvoja. Gowin sa staval proti zvyšovaniu daní.

Jaroslaw Gowin aktuálne odmietol podporiť sporný zmeny mediálneho zákona, ktoré opozícia vníma ako prostriedok vládnucej strany PiS na umlčanie nezávislej televíznej stanice TVN 24, ktorú vlastní americká mediálna spoločnosť Discovery. Navrhované zmeny majú znemožniť, aby boli poľské médiá vlastnené subjektami, ktoré sídlia mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. Podľa Varšavy to má zamedziť šíreniu vplyvu Ruska a Číny. Opozícia však tvrdí, že novela má v skutočnosti "zlikvidovať" televíziu TVN, ktorá je kritická voči vláde.