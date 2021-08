Americký štát New York bude mať prvú guvernérku v dejinách: Bude ňou táto žena

Americký štát New York bude mať prvú guvernérku v dejinách.

Stane sa ňou Kathy Hochulová, doterajšia zástupkyňa guvernéra Andrewa Cuoma. Informovala o tom v utorok agentúra AP.

Demokratický guvernér New Yorku Andrew Cuomo, ktorý čelí obvineniam zo sexuálneho obťažovania viacerých žien, v utorok oznámil, že po viac ako desiatich rokoch odstupuje z funkcie. Jeho rozhodnutie nadobudne účinnosť o 14 dní, keď ho v súlade s platnými zákonmi štátu New York na poste oficiálne nahradí Hochulová. Táto 62-ročná skúsená demokratická politička sa minulý týždeň taktiež pripojila k výzvam na Cuomovo odstúpenie.

Guvernérovu demisiu označila v utorok za "správny krok, ktorý je v najlepšom záujme Newyorčanov". Hochulová pôsobí ako Cuomova zástupkyňa od roku 2015. V rokoch 2011 - 2013 bola aj členkou Snemovne reprezentantov Kongresu USA.

Cuoma na odstúpenie v posledných týždňoch vyzvali americký prezident Joe Biden, predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová, viacerí demokratickí kongresmani a dokonca aj jeho blízki spolupracovníci. Ak by nepodal demisiu, hrozilo by mu podanie ústavnej žaloby, tzv. impeachmentu, v rámci ktorého by mohol byť odvolaný z funkcie.

Cuomo pri oznámení svojej demisie odmietol akékoľvek previnenie a vyhlásil, že vyšetrovanie voči jeho osobe bolo zaujaté a politicky motivované. Svojou demisiou chce podľa vlastných slov ukončiť mesiace politického chaosu, ktorý vyvolala jeho kauza.

Výzvy na odchod Cuoma z funkcie sa objavili po tom, ako newyorská prokurátorka Letitia Jamesová v utorok oznámila závery vyšetrovania, z ktorých vyplýva, že sexuálne obťažoval 11 súčasných i bývalých štátnych zamestnankýň, čím porušil federálne zákony i legislatívu štátu New York.