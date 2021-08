Virologička vydala hrôzostrašné varovanie: Bude to horšie, delta je ešte len slabý odvar!

Čínska vedkyňa varovala, že ďalšie smrtiace varianty covidu sa chystajú obletieť celý svet. Obáva sa, že by mohla vzniknúť nová katastrofická mutácia.

Ako píše The Sun, čínska virologička Shi Zhengl, ktorá rázne odmietla tvrdenie, že vírus unikol z jej laboratória vo Wuhane, hovorí, že enormná cirkulácia vírusu vo svete mu dala veľa šancí na mutáciu. Výskumníčka - známa ako „batwoman“ (v preklade netopieria žena) - pre svoju prácu a štúdie o pôvode nových koronavírusov, prosila všetkých skeptikov, aby sa dali zaočkovať. Urobila tak preto, lebo sa obáva, že covid bude naďalej mutovať a my sa s ním musíme naučiť žiť. Doktorka pre People´s Daily povedala, že vzhľadom na rastúci počet infikovaných, má vírus omnoho viac príležitostí na mutáciu. Dodala, že takto bude pokračovať vznik nových variantov.

Virologička, ktorá je vedúcou centra pre nové infekčné choroby vo wuhanskom Virologickom Inštitúte sa opätovne vrátila k obvineniam, že covid unikol z laboratória a svet sa ju snaží ošpiniť. Dôkazy spájajúce pôvod vírusu s lokalitou, ktorá sondovala koronavírusy netopierov, sa stále hromadia. Naznačuje sa, že covid mohol uniknúť tým, že sa nakazil jeden z výskumníkov, odpad bol nesprávne zlikvidovaný alebo sa narušila bezpečnosť v laboratóriu. Čína popiera únik vírusu z laboratória a taktiež všetky pochybenia týkajúce sa zaobchádzania s pandémiou v počiatočnom ohnisku covidu v decembri 2019.

Varovanie doktorky Shi Zhengli o ďalších smrteľných variantoch prichádza potom, čo sa experti domnievali, že covid by v konečnom dôsledku mohol zmutovať do „ultimátneho variantu“, ktorý by bol až 600-krát infekčnejší ako jeho pôvodca z Wuhanu. Štúdia, ktorá vykreslila budúcnosť vírusu, naznačila znepokojivú, i keď zriedkavú, možnosť, že by covid mohol byť „múdrejší ako vakcíny“ a nestačili by ani lockdowny. Laboratórium v Izraeli zistilo, že existuje spôsob, akým by sa covid mohol šíriť oveľa rýchlejšie, ak by došlo k správnej mutácii. Medzitým rastie obava, že v USA sa môže objaviť nový a horší variant ako delta a lambda, keďže nemocnice v štátoch Arkansas, Louisiana a Missouri dosahujú maximálne kapacity a prípady na Floride nebezpečne rastú. Pre Newsweek povedala, že ďalším variantom by mohla byť delta na steroidoch.

Celé sa to deje potom, čo úrady vo Wuhane minulý týždeň nariadili testovanie všetkých 11 miliónov obyvateľov, ako sa objavili dalšie nové prípady nákazy. Vypuknutie epidémie vyvolalo v meste paniku a miestni obyvatelia vykupujú supermarkety v strachu, že sa opäť vráti lockdown. V utorok zaznamenala zdravotná komisia vo Wuhane osem nových prípadov koronavírusu. Tri z nich boly symptomatické, päť asymptomatických. Mesto tak okamžite pristúpilo k plošnému otestovaniu všetkých 11 miliónov obyvateľov metropoly.