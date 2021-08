Právnik († 58) tvrdil, že covidu sa netreba báť: O 9 dní neskôr na to tvrdo doplatil

Absolvent Univerzity v Cambridge nahral video o tom, ako bagatelizuje svoje príznaky covidu a hovorí divákom, že choroby sa netreba obávať. Všetko to stihol pred tým, ako si vírus zobral jeho život.

Ako uvádza Daily Mail, právnik Leslie Lawrenson († 58) zomrel vo svojom dome v meste Bournemouth iba deväť dní po zverejnení videa na Facebooku, v ktorom vysvetľoval, prečo sa covidu-19 netreba báť. Muž nemal žiadne iné zdravotné problémy. V minulosti odmietol vakcínu, pretože veril, že ju „nepotrebuje“ a namiesto toho svoju dôveru zveril do rúk vlastnému imunitnému systému. Popierač očkovania chcel natočiť „realitu“ vírusu, ktorým trpí „99,9% z nás“. Začiatkom tohto leta na sociálnej sieti uverejnil dve videá.

V monológu prerušovanom jeho kašľom vysvetľuje svoje symptómy a opisuje ich ako „nie horšie ako prechladnutie“. Neskôr kritizuje prístup vlády k obmedzeniam v súvislosti s covidom a hovorí, že všetko sú to veci, ktoré si musíme vytrpieť a sú súčasťou života. Nechýbala ani výzva smerom k divákom, aby dôverovali svojmu imunitnému systému a uprednostnili ho pred očkovaním. 24. júna večer, hovorí, že má „veľmi vysokú teplotu, bolesti a zimnicu“. Symptómy porovnal s horším prechladnutím, pričom poznamenal, že sa „necíti príliš zle“. Dodal, že ak mu diagnostikujú covid, bude rád. Divákom povedal, že namiesto očkovania chce dostať do svojho tela protilátky a prirodzenú imunitu. Zomrel 2. júla. Iba 9 dní po nahratí prvého videa.

V ten istý deň, keď Leslie zomrel, jeho 56-ročná partnerka Amanda Mitchell, ktorá trpela cukrovkou, bola hospitalizovaná s ťažkým zápalom pľúc. Taktiež mala covid a nebola očkovaná. V reakcii na jeho smrť povedala: „Cítim sa neuveriteľne hlúpo. Les zomrel zbytočne.“ Dodala, že jej partner urobil hroznú chybu a zaplatil za to tú najvyššiu cenu. Pár dní pred smrťou Leslie vo videu povedal, že ak má covid-19, toto zažije 99,9% z nás. Dodal, že sa netreba báť a nie je potrebné podliehať panike. Pokračoval slovami: „Dúfam, že to mám. Dúfam, že je to covid. Radšej protilátky než vakcínu.“