Svadobný deň sa zmenil na tragédiu: Nevesta († 21) zomrela hodinu po obrade!

Mladá nevesta zomrela na infarkt po tom, čo odpadla len hodinu po uzavretí manželstva.

Podľa Daily Mirror, Isra Shaaban údajne trpela obrovským vyčerpaním, keď po svojom veľkom dni vošla do nového manželského domu v jednej z egyptských dedín. Miestni neskôr povedali, že z domu počuli veľký krik. Nevesta stratila vedomie hneď potom, ako povedala svojej rodine, že má veľké bolesti v oblasti hrudníka a brucha. V momente, keď odpadla, mala ešte stále na sebe svadobné šaty. Okamžite bola prevezená do nemocnice, no pomôcť jej nevedeli. Utrpela srdcový infarkt. Lekárom sa ju už nepodarilo oživiť.

Miestny spravodajský server Gulf News uviedol, že smrť ženy šokovala rodinu aj miestnu komunitu. Jeden dedinčan povedal, že nevesta po skončení svadobnej hostiny cítila vyčerpanie a prudké bolesti v bruchu a hrudníku. Zosnulá mala požiadať rodinu, aby ju neopúšťala. V momente, keď ju priviezli do nemocnice, tak poslednýkrát vydýchla. Jej bratranec povedal: „Včera sme sa zúčastnili Isrinej svadby, kde boli všetci šťastní, dnes sme ju pochovali.“

Podľa miestnych správ sa pohrebu mladej ženy zúčastnilo mnoho dedinčanov. Podľa správ Newbeezer, niekoľko jej príbuzných jej vzdalo hold na sociálnych sieťach. V jednom komentári sa uvádza, že bola nevestou na tomto svete a dnes je už nevestou v nebi. To, či úrady vyšetrujú smrť nevesty, nebolo jasné.