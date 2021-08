Nevlastný brat vyťahuje špinavosti na Meghan: Drsné slová pred kamerami!

Sypú na ňu špinu. Meghan (40) musí po obvineniach zo strany otca Thomasa (77) a možnej súdnej žalobe ohľadom stretávania sa s jej deťmi čeliť aj nevlastnému bratovi. Thomas ml. (55) bude súťažiť v austrálskej verzii Big Brother VIP a servítku pred ústa si nedáva.

Najväčší brat zo všetkých. Presne tak sa v úvode krátkej ukážky austrálskej reality show predstavil Thomas Markle ml. „Harrymu som povedal, že mu zruinuje život. Ona je veľmi povrchná,“ pokračoval pred nástupom do domu, kde sa bude celá šou nakrúcať. Spolu s ním v ňom bude bývať aj bývalá olympionička a americká celebrita Caitlyn Jenner (71). Za účasť v Big Brother si údajne môže polepšiť o 425-tisíc eur.

Koľko si prihodí Thomas ml. do vrecka, zostáva v tajnosti. Od jeho účinkovania v súťaži nabitej známymi osobnosťami sa však očakáva, že na svoju mladšiu sestru a terajšiu manželku princa Harryho (36) vyzradí každú špinavosť. Už v minulosti Meghan počastoval prívlastkami falošná a namyslená žena. Harrymu dokonca pred ich kráľovskou svadbou v máji 2018 osobne poslal list.

V ňom ho informoval, že ešte nie je neskoro vycúvať, pričom Meghan údajne preňho nie je tá správna žena. Pravdepodobne aj z toho dôvodu neobdržal pozvánku na ich svadbu. „Nie som zatrpknutý, len zmätený. Je to bolestivé, vzhľadom na to, ako sme si kedysi boli blízki,“ reagoval Thomas. Je však hlboko presvedčený, že zabudla na vlastnú krv. S Meghan sa podľa svojich tvrdení naposledy videl v roku 2011. Spolu so zvyškom rodiny verí, že je z nej od vzťahu s Harrym celkom iná osoba.