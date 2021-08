Robbie Williams vzal rodinu na dovolenku: Spevák šantí v Turecku

Je z neho lepší muž? Robbie Williams (47) už dávno nevymetá jeden žúr za druhým a nestrieda baby ako ponožky. A tak ho paparazzi môžu nafotiť už len na rodinnej dovolenke.

Robbie sa vybral do Turecka. Aby si užil súkromie a tiež aby sa vyhol možným komplikáciám súvisiacim s lesnými požiarmi a pandémiou, vzal rodinu na jachtu. Na palube ho videli aj s manželkou Aydou (42) a dvoma najstaršími deťmi Theodorou (8) a Charltonom (6). Mladšiu dcérku Colette (2) a syna Beaua (1) nechali zrejme vnútri pod dohľadom pestúnok.

Všetci štyria aj s priateľmi si zatiaľ užívali skákanie do vody a plávanie v mori. Starostlivý ocko dokonca neváhal pre svoje deti zabezpečiť šmykľavku z lode do mora. Dovolenku v Turecku si užíva predtým, ako odletí do Austrálie nakrúcať životopisný film Better Man (Lepší muž).