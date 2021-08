Kedy ste s kryptomenami v strate?

Laik by z fleku odpovedal: „Predsa keď klesne cena kryptomeny.“ V skutočnosti však o tom, či ste ako investor v strate, nerozhoduje trh, ale vy sami.

Investujte, nešpekulujte

Napriek tomu, že kryptomeny sú pomerne novým aktívom, do ktorého ľudia investujú svoje peniaze s cieľom zhodnotiť ich, investícia do nich sa nespráva nijako inak, ako sa správajú investície do čohokoľvek iného.

Či sa rozhodnete pre podielové fondy, akcie firiem, zlato, diamanty, ropu alebo pre nehnuteľnosti, cena každého aktíva na trhu nielen rastie, ale aj klesá. V čom sa odlišujú, je miera, rýchlosť a čas tohto kolísania.

Existuje pritom niekoľko základných právd: neexistuje nekonečný rast; čo rastie, bude aj klesať; čo klesá, bude aj rásť. Tieto princípy platia aj pri kryptomenách. Musíme si navyše uvedomiť rozdiely medzi investovaním a špekulovaním.

Pri špekulácii očakávame rýchle dosiahnutie zisku. To je však spojené s vysokým rizikom, pretože správanie trhu v krátkom čase nevie nikto predpovedať. Naopak pri dlhodobom investovaní, je výsledok predvídateľnejší. Doteraz vždy platilo, čím dlhšie máte zainvestované, tým viac sa zvyšuje vaša šanca dosiahnuť zisky.

Investujte do kryptomien s chladnou hlavou

Samozrejme, pre žiadneho investora nie je nič príjemné, keď hodnota jeho majetku z večera do rána klesne, povedzme, o 20 %. Stále však ešte nie ste v strate, ste len v období, keď v dôsledku poklesu trhu hodnota vašej investície dočasne klesla.

Ak však podľahnete negatívnym emóciám a práve v období poklesu premeníte svoju investíciu naspäť na peniaze, práve ste urobili jedno z najhorších investičných rozhodnutí: vy sami ste zrealizovali stratu svojej investície.

Vízia: jeden bitcoin za 400-tisíc

Skúsení investori podobné poklesy už zažili. Preto vedia, že vývoj trhu môže ich investície vrátiť zo záporných do kladných čísel, a to dokonca s väčšou rentabilitou než pred poklesom. Preto nepodliehajú panike a trpezlivo vyčkávajú. V lepšom prípade, ak majú k dispozícii ešte voľné peniaze, práve v čase poklesu nakupujú. Aj keď na pokles trhu sa ťažko pozerá, je to najlepšia príležitosť na nákup za lacno.

Vízia expertov o raste ceny Bitcoinu je z dlhodobého hľadiska veľmi pozitívna: „Ak sa zachová doterajšia mechanika, Bitcoin môže v priebehu štyroch rokov dosiahnuť hodnotu až 400-tisíc eur,“ hovorí Juraj Forgács, riaditeľ a zakladateľ spoločnosti Fumbi, úspešného slovenského start-upu, ktorý umožňuje veľmi jednoduchým spôsobom investovať do kryptomien.

Bezpečné investovanie s Fumbi teraz s letným bonusom

Túto možnosť od roku 2018 využilo už viac ako 50 000 investorov, medzi ktorými sú nielen bežní ľudia, ale po novom aj podnikateľské subjekty.

Fumbi má tak so svojou jednoduchou, prehľadnou a najmä bezpečnou možnosťou investovania do kryptomien našliapnuté k úspešnému prerodu stať sa zo start-upu úspešnou inštitúciou, ktorá je lídrom v investovaní do kryptomien.

Aj preto, že investovať do kryptomien môžete skutočne s veľmi nízkym vkladom už od 50 eur. Navyše, kto sa teraz na stránke Fumbi.sk zaregistruje ako nový používateľ, firma mu automaticky do jeho Fumbi Index Portfólia pripíše letný bonus vo výške 5 eur.

11 000 kryptomien, ktoré sú tie správne?

Fumbi Index portfólio je produkt, ktorý rozdeľuje investíciu do širokého portfólia kryptomien, ako sú Bitcoin, Ethereum a mnohé ďalšie. Výnimočný Fumbi algoritmus sleduje celý trh s kryptomenami a investície klientov každý deň optimalizuje tak, aby ho čo najpresnejšie kopírovali.

Do svojho indexu vyberá kryptomeny podľa prísnych kritérií: iba tie, ktoré sú obchodovateľné na jednej z hlavných búrz, svojou trhovou kapitalizáciou podľa CoinMarket Cap patria medzi TOP 50 a majú dostatočnú likviditu, definovanú priemerným denným globálnym objemom obchodovania minimálne na úrovni 5 miliónov dolárov. V súčasnosti Fumbi Index Portfólio tvorí viac ako dvadsať titulov kryptomien.

Pravidelné sporenie: aj na dôchodok

Vo Fumbi môžete do kryptomien investovať nielen jednorazovo, ale aj pravidelne. Pravidelné investovanie do kryptomien môžete využiť aj na vybudovanie svojho vlastného dôchodkového digitálneho piliera, ktorým si pripravíte prostriedky na svoju budúcnosť v období, keď už nebudete pracovať.

Môžete využiť spomínané dynamické Fumbi Index Portfólio, alebo čerstvú novinku Fumbi Bitcoin a Zlato. Tá spája potenciál kryptomien so stabilitou reálneho zlata. Portfólio sa priebežne rebalansuje, aby investícia klientov bola rozdelená vždy na polovicu. Čiže ak vystúpi hodnota zlata, časť sa predá a nakúpi sa bitcoin, a naopak. Fumbi Bitcoin a Zlato tak predstavujú konzervatívnu investíciu.

Stačí sa len zaregistrovať na Fumbi.sk a vo svojej banke si nastaviť trvalý príkaz. Investovať do kryptomien cez Fumbi môžete so sumou už od 50 €.