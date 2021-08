Kralevich lieta v problémoch: Pre stavbu na Zlatých pieskoch sa to na ňu začína sypať! Hrozí jej mastná pokuta

Stavebný úrad v bratislavskom Ružinove koná v súvislosti s "mobilným bioprojektom" na Zlatých pieskoch, v dvoch veciach.

Vedie konanie o uložení pokuty za nerešpektovanie rozhodnutia a tiež o konanie o výkone rozhodnutia, keďže táto čierna stavba nebola v zákonnej lehote odstránená. Pre TASR to uviedol starosta Ružinova Martin Chren.

Mobilný bioprojekt na Zlatých pieskoch Daniely Kralevich je právoplatne potvrdená čierna stavba. Hoci sa proti rozhodnutiu staveného úradu stavebníčka odvolala, potvrdil ho už aj nadriadený orgán," skonštatoval Chren.

Keďže stavba nebola v časovom limite odstránená, stavebný úrad vedie konanie o uložení pokuty za nerešpektovanie rozhodnutia, podľa ktorého ide o čiernu stavbu a treba ju do 90 dní odstrániť. Toto rozhodnutie potvrdil aj Okresný úrad (OÚ) Bratislava. Pokuta sa môže vyšplhať na viac ako 100.000 eur. Vedené je tiež konanie o výkone rozhodnutia. Znamená to, že ak stavebníčka sama stavbu neodstránila v danej lehote, vedie sa konanie, aby ju odstránila samotná mestská časť.

"Treba povedať, že musíme rešpektovať zákon a všetky procesné postupy, ktoré sú veľmi zdĺhavé. Pretože inak by mohol súd náš postup zrušiť a začínalo by sa odznova. Preto to, bohužiaľ, tak dlho trvá," poznamenal Chren.

Stavba na Zlatých pieskoch vyrástla koncom roka 2019. Stavebný úrad od začiatku konštatuje, že jej chýbajú potrebné povolenia. Stavebníčka Daniela Kralevich sa však označeniu jej projektu ako čiernej stavby dlhodobo bráni a tvrdí, že projekt je legálny a má povolenia. Pre neďalekú stavbu, ktorú sama označuje za čiernu a ktorou sa podľa nej stavebný úrad nezaoberá, sa obrátila aj na krajskú prokuratúru.