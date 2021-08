Dokedy by mali matky dojčiť? Lekárka to povedala jasne

Dojčenie je pre dieťa najprirodzenejším a najlepším spôsobom výživy.

"Materské mlieko je ľahko stráviteľné a strávi sa štyrikrát rýchlejšie ako umelé mlieko. Nezaťažuje tráviaci trakt, ktorý ešte nie je dostatočne vyvinutý," povedala Katarína Sterczová, vedúca lekárka novorodeneckého oddelenia Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku. Pripomína, že dojčenie je pre dieťa mimoriadne dôležité.

Ozrejmila, že zabezpečuje správny telesný, duševný a sociálny vývoj, ale aj odolnosť voči infekčným chorobám, zabraňuje vzniku rozvoja alergie, znižuje nutnosť hospitalizácie, riziko náhleho úmrtia a chorobnosť. „Z materského mlieka prijíma novorodenec množstvo živín, ktoré sa neskôr prejavujú ako výborná prevencia voči mnohým ochoreniam, napríklad diabetes, obezita, nadváha, ateroskleróza či vysoký krvný tlak," uviedla Sterczová.

Vysvetlila, že prvé dni po pôrode materské mlieko 'kolostrum' obsahuje hlavne bielkoviny, výživné tuky, veľké množstvo prebiotickej vlákniny a veľa protilátok proti chorobám. "Taktiež je bohaté na vitamíny, a preto ho možno nazvať aj 'prvým očkovaním'. Ďalšie dni sa začína vytvárať tzv. 'zrelé' materské mlieko, ktoré obsahuje viac tukov bohatých na nasýtenie dieťatka, ale aj dosť tekutín na uhasenie smädu," doplnila lekárka.

Za najdôležitejšie označila dojčenie v prvom polroku od narodenia dieťaťa, keď neprijíma živiny iného druhu. "Na otázku, do kedy je vhodné či nevhodné dojčiť, neexistuje správna odpoveď a ideálne je to čo najdlhšie. Sú prípady, keď mamičky dojčia aj do tretieho či štvrtého roku života dieťaťa. Aj to je úplne v poriadku," skonštatovala Sterczová.

Mamičkám odporúča stravovať sa počas dojčenia štandardne, dodržiavať zásady správnej a primeranej výživy a pitný režim. "Veľký význam má dostatočný príjem bielkovín, vápnika, železa a vitamínov najmä zo skupiny B, počas dojčenia je potrebné zvýšiť jeho množstvo až trojnásobne. Pestrá strava najlepšie zabezpečí dieťaťu potrebné živiny," zhrnula Sterczová.