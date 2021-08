Neuveriteľné obvinenie: Žene hrozia 3 roky väzenia za tieto fotky!

23-ročná Merve Taskinová povedala, že si fotky urobila na svojom narodeninovom výlete čisto zo žartu, no následne bola obvinená podľa prísnych tureckých zákonov o obscénnosti a pred súd by sa mala postaviť 26. októbra.

Ako píše Daily Star, Instagramovej modelke hrozia až tri roky väzenia po tom, čo na sociálnej sieti zverejnila fotky zo svojho narodeninového výletu do múzea sexu v Amsterdame. Teraz čelí stíhaniu podľa tureckého zákona o obscénnosti. Podľa neho je zverejnenie urážlivého materiálu na internete zločinom. Každý, kto bude uznaný vinným podľa článku 226 tureckého trestného zákonníka, môže byť odsúdený na trest odňatia slobody až na tri roky.

Modelka zachytila fotografie, ktoré obsahovali obrazy a rôzne pomôcky v tvare penisu vystavované v múzeu. Fotky zverejnila v januári 2020 na svojom Instagrame, kde ju sleduje viac ako 580-tisíc používateľov. Tie obsahovali cestoviny v tvare penisu a „sexi otvárač na fľaše“. Pre BBC News Merve povedala, že jej cieľom bolo iba zavtipkovať si.

Mladú Turkyňu zatkli v Istanbule niekoľko mesiacov po tom, ako sa vrátila do svojej domovskej krajiny. Pre holandský denník Het Parool povedala, že na polícii urobila vyhlásenie a myslela si, že je koniec, no o niekoľko mesiacov ju opäť zatkli. Modelka dodala, že to bolo počas jej letných prázdnin v Çanakkale, keď bola v hoteli. Následne ju cez noc zadržali a musela vysvetľovať svoje príspevky prokurátorovi. Ten jej však potom povedal, že je voľná.

Influencerka však hovorí, že jej teraz došlo rozhodnutie, aby sa 26. októbra dostavila na súd v Istanbule, pretože čelí obvineniu z obscénnosti. Povedala, že odkedy jej bolo doručené súdne predvolanie, vymazala množstvo príspevkov na sociálnej sieti Twitter, „aby sa už viac nesťažovali“. Merve uviedla, že sa bála vypovedať na súde, no urobí to dobrovoľne. Podľa jej slov nechce ísť do väzenia za fotografiu, ktorú urobila v múzeu sexu v Amsterdame.

Múzeum toto obvinenie označilo za „absolútne nezmyselné“. Na Instagramovom profile múzea bol zverejnený príspevok, v ktorom sa uvádza, že celá situácia je veľmi smutná. Riaditeľka múzea Monique van Marleová BBC povedala, že modelku kontaktovali, aby jej vyjadrili podporu. Dodala, že jej to je ľúto a modelka „je veľkým vzorom pre ostatné ženy“. Podľa nej má múzeum čisto edukatívny charakter má ľudí z celého sveta informovať o histórii sexu.

Tento prípad nie je prvý. Už v minulosti vyjadrili ľudskoprávne organizácie obavy voči zákonom o cenzúre v Turecku po niekoľkých zásahoch do sociálnych médií, ktoré siahajú až do roku 2016. Organizácia Freedom House uvádza, že Turecko zostáva jedným z najnáročnejších miest v európskom regióne na uplatnenie práva na slobodu prejavu. Dodávajú, že novinári, aktivisti a predstavitelia opozície tam čelia „rozsiahlemu prenasledovaniu za kritiku vlády“.