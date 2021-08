Rekonštrukcia bytu vďaka architektovi a murárom z „appky”

Pri kúpe staršieho bytu treba počítať s tým, že časom budete musieť investovať aj do jeho rekonštrukcie.

A keď už sa rozhodnete pre kompletnú rekonštrukciu, je dobré využiť služby architekta, aby ste z prerábky vyťažili čo najviac. Vhodného architekta už dnes môžete nájsť aj vďaka aplikácii Wilio.

Jana z Trenčína kúpila s manželom starší trojizbový byt a rozhodli sa ho prerobiť. „Už keď sme tento byt kupovali, vedeli sme, že budeme musieť zainvestovať do jeho rekonštrukcie. Mala som celkom jasnú predstavu, čo chcem, ale išlo naozaj o náročnú prerábku. Preto sme sa rozhodli využiť služby skúseného architekta,“ hovorí Jana.

Tá dostala tip na architekta, ale nevyhovovali jej podmienky, za ktorých bol ochotný pripraviť pre ňu návrh rekonštrukcie bytu. „Jeho ponuka bola príliš drahá a mimo našich finančných možností. Začala som teda hľadať architekta na internete a prepracovala som sa až k aplikácii Wilio,“ hovorí Jana. Zistila, že prostredníctvom aplikácie Wilio ponúka svoje služby až 29 069 remeselníkov z celého Slovenska. A medzi nimi sa nachádzajú aj architekti.

„Nahrala som do aplikácie svoju požiadavku na návrh kompletnej rekonštrukcie 3-izbového bytu a postupne mi začali prichádzať ponuky od architektov,“ dodáva Jana, ktorá si pochvaľuje aj prehľadnosť aplikácie a jednoduchú manipuláciu: „Zvládne to naozaj každý. Aplikácia funguje intuitívne a jediné, čo potrebujete, je mať pripravené fotografie, ktoré nahráte, aby mal remeselník prehľad o vašej požiadavke.“

Zadávateľka dopytu si napokon vyberala z pätice architektov, ktorí sa na jej ponuku ozvali. „Odpísala som každému a prebrali sme moje požiadavky, ako aj rozpočet, ktorý na projekt mám. Podrobne som si pozrela hodnotenia a recenzie jednotlivých architektov a od troch som si ešte vypýtala ukážky ich ďalších projektov, ktoré realizovali. Musím oceniť profesionálny prístup všetkých zúčastnených,“ vysvetľuje Jana, ktorá si napokon na základe komunikácie a zaslaných projektov vybrala jedného architekta, s ktorým pokračovala v jednaní.

S architektom sa napokon dohodla a pripravil jej kompletný projekt na rekonštrukciu bytu. Následne prišiel čas na realizáciu projektu a aj na tú využila Jana služby aplikácie Wilio: „S architektom som mala pozitívnu skúsenosť, tak prečo Wilio nevyužiť aj na nájdenie murárov a remeselníkov na prerábku. Našla som si firmu, ktorá zabezpečovala kompletnú rekonštrukciu bytu a za prijateľný rozpočet. Opäť to celé prebehlo bez akýchkoľvek problémov.“

Jana sa svoj byt rozhodla zmeniť „na kompletku“, a tak prišlo dokonca aj na posúvanie priečky a, samozrejme, na výmenu obkladov, elektriky, maľovanie stien a inštaláciu novej kuchyne. „Murárov, obkladačov, maliarov a stolárov, ktorí mi namontovali kuchynskú linku som si našla na Wiliu. A vlastne som tam našla aj elektrikárov, pretože k nim som sa dostala na odporúčanie murárov,“ dodáva Jana. Tá na Wiliu strávila pár hodín komunikáciou s jednotlivými remeselníkmi, aby vybrala tých najlepších a tiež zladila jednotlivé termíny. „Niekto si povie, že to bolo otravné, ale práveže vôbec. Veď som riešila svoj byt, ktorý som chcela prerobiť a navyše ma bavila komunikácia s remeselníkmi a hľadanie tých najlepších. Manžel len krútil hlavou, že som vlastne vybavila celú prerábku bytu. Ale mňa to proste bavilo,“ dodáva so smiechom Jana.

Tá bola spokojná aj s prácou remeselníkov a aj s honorármi, ktoré si vypýtali. „Kamarátka má za sebou podobnú rekonštrukciu bytu a zdá sa, že tá naša vyšla približne o 10 percent lacnejšie. Remeselníci odviedli super prácu, a tak som im na Wiliu nechala pozitívnu recenziu, aby aj ďalší zákazníci vedeli, s kým sa oplatí spolupracovať,“ hovorí spokojná Jana, ktorá v najbližších rokoch žiadne veľké práce v byte nechystá. „Ale čokoľvek malé sa vyskytne, tak určite opäť využijem Wilio,“ dodáva.

Wilio v číslach:

29 069 kvalitných profesionálov

4,6 z 5 priemerné hodnotenie práce odborníkov

46 848 zrealizovaných projektov