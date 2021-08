TIP na skvelú dovolenku

Radi by ste si po naozaj ťažkom roku konečne oddýchli pri mori a načerpali nové sily? Cestovanie je možné a bezpečné, keďže cestovné kancelárie vyberajú len destinácie s priaznivou epidemiologickou situáciou a dbajú na dodržiavanie pandemických opatrení.

Aktuálne sú veľkým hitom zájazdy na grécke ostrovy (Zakynthos, Kréta, Santorini či Rhodos), kam lietajú cestovné kancelárie najmä z medzinárodného letiska v Bratislave. Veľmi obľúbené sú aj zájazdy do Chorvátska či Talianska.

Už nejaký čas je možné opäť cestovať aj do Slovákmi najobľúbenejšieho Turecka. Ceny pre tento rok sa zvyšovali len veľmi mierne, niektoré zájazdy ostali dokonca bez zmeny ceny.

Nezabudnime ani na to, že cestovanie cez cestovnú kanceláriu so sebou prináša množstvo výhod. V prvom rade ide o to, že sa nemusíte o nič starať, netreba sledovať aktuálnu situáciu, keďže všetky informácie za vás sledujú pracovníci cestovnej kancelárie a o uvedenom vás v prípade potreby informujú. Rovnako cestovné kancelárie evidujú údaje na všetkých cestujúcich a vedia ich v prípade potreby poskytnúť príslušným orgánom. Najväčšou výhodou je bezstarostnosť, s ktorou môžete na zájazd s cestovnou kanceláriou vycestovať. Samozrejme, výhodou je aj záruka, že budú dodržané všetky aktuálne platné pandemické opatrenia a pokyny.

Všetky dovolenkové destinácie môžete nájsť aj v ponuke Cestovnej kancelárie DAKA, ktorá nedávno otvorila aj svoju prvú „kamennú“ pobočku v Bratislave, a to v OC Galéria na Lamačskej ceste 1C.

Cestovanie je aktuálne veľmi bezpečné a vo väčšine prípadov vám postačuje digitálny COVID pass, kde je uvedená informácia o očkovaní. Ak očkovaní nie ste, často vám stačí negatívny antigénový test, ktorý je možné rovnako získať do digitálneho COVID passu. Túto službu ponúka napríklad sieť MOMiek, kde získate test len za 9,99 € pri objednávke vopred.

Po návrate vás v prípade očkovania nečaká žiadna karanténa a ak očkovaní nie ste, na 5. deň vám štát bezplatne pridelí termín na RT-PCR vyšetrenie.

V prípade, ak sa rozhodnete dovolenku tráviť doma na Slovensku, prípadne potrebujete sa dostať do Bratislavy na letisko, určite vám príde vhod množstvo nových autobusových spojení, ktoré priniesla CK DAKA svojimi luxusnými modernými autobusmi. V súčasnosti spája Bratislavu s Nitrou (6x denne), s Banskou Bystricou (4x denne), prípadne s Popradom, Prešovom, Trnavou, Zvolenom, Rimavskou Sobotou, Lučencom, Rožňavou a Košicami (2x denne), a to v každom smere. Lístky je možné pohodlne zakúpiť vopred cez webovú stránku, a to aj s dodatočnou 5 % zľavou, pričom lístok je možné bezplatne zrušiť až do času 15 minút pred odchodom spoja.

Veľmi zaujímavá forma trávenia dovolenky môže byť aj v karavane. Máte tak so sebou kompletné zariadenie a výhody hotelovej izby, ale miesto si jednoducho určujete sami a je len na vás, kam sa vyberiete. Požičovne karavanov hlásia posledné voľné termíny pre túto sezónu, a preto ak by ste chceli vyskúšať túto formu dovolenky, máte možno poslednú možnosť rezervovať si svoj karavan. Veľmi pestrú ponuku nájdete napríklad v požičovni Požičaj si karavan. Okrem luxusných a nových karavanov si môžete vybrať aj z ponuky doplnkov ako motorový čln, príves na motorky či podvodný skúter.

Akokoľvek sa rozhodnete stráviť svoju tohtoročnú dovolenku, veríme, že ju strávite bez stresov a vychutnáte si zaslúžený oddych po veľmi ťažkom období. A všetci, samozrejme, dúfame, že prípadná tretia vlna už bude len „slabučkou vlnkou“.