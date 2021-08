Buduje Lukašenko väzenský tábor pre odporcov režimu? Podozrivo vyzerajúce budovy

Podľa zistení stanice CNN vzniká uprostred Bieloruska pri obci Navakolasava zariadenie, ktoré by mohlo byť väzenským táborom, teoreticky určeným pre odporcov režimu prezidenta Alexandra Lukašenka.

Podľa záberov z miesta a svedectiev miestnych obyvateľov majú budovy v bývalom areáli na skladovanie rakiet nepriehľadná okná, majú tam byť elektrické ploty a strážia ich nové pohyblivé kamery.

Zariadenie leží uprostred lesov, približne hodinu cesty autom z Minsku. Celý areál má asi 80 hektárov, nie je však jasné, aká veľká časť prešla úpravami. Do areálu je vstup zakázaný, podľa svedkov ho stráži stráž. Podľa západných spravodajských služieb oslovených stanicou CNN by to "mohol byť" väzenský tábor, nie sú pre to však priame dôkazy.

"Nie je prekvapujúce, že sa (prezident Alexander Lukašenko) snaží vybudovať niečo ako stály väzenský tábor, pretože nová vlna protestov príde v každom prípade. Môžu ich vyvolať jeho vyhlásenie, môže ich vyvolať ekonomická situácia. Ale príde. On to vie a chce byť lepšie pripravený, než bol v roku 2020, "okomentoval zábery z miesta poradca bieloruskej opozičnej vodkyne Svjatlany Cichanouskej Franak Viačorka.

Bieloruskí opoziční aktivisti sa podľa CNN obávajú, že po zaplnení bežných väzníc by režim mohol zriadiť trestanecké tábory. Obavy z ďalších represií silnie s blížiacim sa výročím volieb z 9. augusta, v ktorých vlani podľa oficiálnych výsledkov opäť zvíťazil Lukašenko, ktorý tejto východoeurópskej krajine vládne tvrdou rukou od roku 1994.

Podľa opozície, Európskej únie a niektorých ďalších krajín boli výsledky vlaňajšieho hlasovania sfalšované v Lukašenkov prospech. Po voľbách nasledovali hromadnej protesty, proti ktorým tvrdo zasiahli bezpečnostné zložky. Desaťtisíce ľudí zatkli. Rada opozičných predstaviteľov bola uväznená, je stíhaná alebo zo zeme utiekli. Bieloruské úrady v poslednej dobe zvýšili tlak na mimovládne organizácie a nezávislé médiá v krajine - len v júli podnikli podľa ľudskoprávnej organizácie Vjasna cez 200 razií v kanceláriách alebo domovoch aktivistov a novinárov.