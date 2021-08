Británia v boji proti koronavírusu: Za jediný deň eviduje viac ako 30 000 nakazených

Počet novo nakazených koronavírusm v Británii za uplynulý deň prvýkrát za posledných sedem dní prekonal hranicu 30 000.

S odvolaním sa na vládne údaje o tom informovala agentúra Reuters. Spojené kráľovstvo tiež od nedele presunie na zoznam krajín s nízkym rizikom infekcie okrem iného Slovensko či Rakúsko a zruší karanténu pre nezaočkovaných návštevníkov z Francúzska.

Britský premiér Boris Johnson vo štvrtok uviedol, že vláda s pokračujúcou vakcinačnou kampaňou zmierni podmienky pre vycestovanie do ďalších krajín. Po príchode do Anglicka a Škótka sa od pondelka nemusia izolovať plne zaočkovaní cestovatelia z krajín EÚ a USA. Výnimka platila z unijných krajín pre Francúzsko, britský kabinet však v stredu večer oznámil, že zaočkovaní cestujúci z tejto krajiny môžu cestovať bez povinnej karantény. Francúzsko sa na zoznam krajín so stredným rizikom oficiálne presunie v nedeľu skoro ráno.

Anglicko a Škótsko zároveň na zoznam krajín s nízkym rizikom zaradili Slovensko, Rakúsko, Nemecko, Slovinsko, Litvu, Rumunsko a Nórsko. Po príchode z týchto krajín sa tak od 8. augusta nebude potrebné izolovať ani v prípade, že cestujúci nie sú zaočkovaní. Česko Spojené kráľovstvo naďalej považuje za stredne rizikové, cestovať bez nutnosti karantény tak môžu len ľudia s ukončenou vakcináciou.

Reuters však poznamenáva, že Johnsonov kabinet zvýšil cenu za povinnú izoláciu v hoteli pre návštevníkov z krajín na zozname vysoko rizikových, kam patrí napríklad Turecko alebo Egypt. Desaťdňový pobyt v karanténe vyjde na 2285 libier, čo je zvýšenie o 60 percent.

Británia za uplynulý deň oznámila 30 215 nových prípadov infekcie. V krajine s približne 65 miliónmi obyvateľov v uplynulom dni zomrelo 86 ľudí s pozitívnym testom na koronavírus. Aj napriek vyššiemu počtu nakazených zostáva počet úmrtí s Covidom-19 relatívne nízky, čo odborníci prisudzujú úspešnej vakcinačnej kampani.