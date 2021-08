Biden smúti: Zomrel mu blízky priateľ Trumka († 72), mal väzby na jeho administratívu

V 72 rokoch zomrel prezident najväčšej americkej odborovej centrály AFL-CIO Richard Trumka.

V Senáte to bo štvrtok oznámil šéf demokratickej väčšiny Chuck Schumer. Podľa informácií amerických médií bol príčinou úmrtia zrejme infarkt. Trumka viedol vplyvnú odborovú organizáciu 12 rokov a mal blízke väzby na administratívu súčasného prezidenta Joea Bidena, zvoleného za Demokratickú stranu.

"Pracujúci ľud v Amerike prišiel o zúrivého bojovníka v čase, kedy ho najviac potrebuje," povedal Schumer. Prezident Biden pri príchode na jednu zo svojich dnešných schôdzok označil Trumku za svojho blízkeho priateľa, ktorý bol "viac než len hlavou AFL-CIO".

Vyjadrenie sústrasti a uznanie prišli tiež od množstva ďalších čelných demokratov, napríklad od predsedníčky Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej.

Trumka bol zvolený prezidentom odborovej centrály v roku 2009, predtým 16 rokov slúžil v druhej najvyššej funkcii organizácie ako jej hospodár.

Počas štúdia na vysokej škole v Pensylvánii pracoval ako baník a keď sa neskôr stal právnikom, nastúpil do baníckych odborov. V roku 1982 bol vo svojich 33 rokoch zvolený ich doteraz najmladším šéfom.

Trumka sa za svoje pôsobenie na čele AFL-CIO snažil presvedčiť mladších Američanov k vstupu do odborov, počet členov v nich totiž dlhodobo klesá. Podľa denníka The New York Times je teraz v odborových organizáciách združených menej ako 11 percent amerických pracovníkov.

Trumka bol aj napriek tomu vplyvným hlasom, ktorý pomáhal Bidenovi pri navrhovaní ambicióznych plánov týkajúcich sa zamestnanosti a investícií do infraštruktúry. Tie sú jedným z ústredných bodov prezidentovho programu, poznamenáva denník The New York Times.