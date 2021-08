Matka pustila 16-ročné dievča von, dopadlo to katastrofálne: Hrôza, v akom stave ju našla pred klubom

Takéto množstvo alkoholu by zložilo aj dospelého človeka. Janice Hopper, mama opitej dievčiny, chce zatočiť s klubom, v ktorom si veselo popíjala jej dcéra.

Ako informuje Daily Mirror, 16-ročné dievča odpadlo po vypití veľkého množstva alkoholu. V priebehu jednej hodiny do seba koplo 10 panákov v klube Acapulco. Dokopy ju to stálo iba 7,50 libier (8,82 eur).

Mama Janice Hopper začala okamžite konať. Nielenže našla svoju dcéru odpadnutú kdesi v klube, kritizovala aj ceny alkoholu. "Vypukne katatrofa! Ako môžeme dovoliť svojim deťom piť alkohol priamo pod nosom?" pýta sa. Jej dcéra mala obrovské šťastie, že ju našla vlastná mama. Ak by to bol niekto iný, bohvie, čo by sa stalo. V súvislosti s týmto incidentom vyzvala lokálne autority, aby tiež začali konať.

Simon Woodcock, majiteľ nočného klubu Acapulco v Halifaxe, sa v súčasnosti zaoberá touto sťažnosťou a zároveň obhájil ceny v podniku. „Ponúkame lacné nápoje do 23:00 ako spôsob začlenenia pre všetkých obyvateľov Halifaxu a miestnej oblasti, u mnohých z nich je plat nižší ako celoštátny priemer," vysvetlil.

Janice sa však tiež nepáči, ako ľahko sa jej dcéra dostala do klubu. Veď má iba 16 rokov. „Bola tam skupina 12 ľudí, z nich štyria ešte nemajú 18 rokov, ale keďže väčšina z nich mala preukaz totožnosti, pustili ich dovnútra a povedali im, aby si ho nabudúce priniesli," povedala. "Podľa toho, čo hovorí moja dcéra, je celkom ľahké sa tam dostať bez preukazu totožnosti, čo je šokujúce. Chápem, že tieto podniky sú na dlhší čas zatvorené, ale nemali by riskovať na úkor bezpečnosti našich detí," dodala.

K incidentu sa vyjadril aj majiteľ klubu, pán Woodcock: „Sme hlboko znepokojení týmto príbehom a prípadom sa úplne zaoberáme. Budeme plne spolupracovať s políciou a ponúkneme preskúmanie nášho kamerového systému, aby sme zistili, čo sa stalo."