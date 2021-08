Olympionička Cimanovská chce žiť v Poľsku: Stačil jeden telefonát a vedela, že do Bieloruska sa nevráti

Bieloruská olympionička Kryscina Cimanovská vo štvrtok na tlačovej konferencii uviedla, že chce ostať v Poľsku, aj keď zatiaľ nevie, či tam požiada o politický azyl.

Do Bieloruska sa podľa vlastných slov odmietla vrátiť, pretože jej stará mama ju varovala, že tam nebude v bezpečí, informovali agentúry PAP a Reuters.

"Vybrali sme Poľsko, pretože som o tom hovorila so svojimi rodičmi, ktorí mi povedali, že Poľsko bude pre mňa najlepšia voľba," uviedla Cimanovská s tým, že dúfa, že všetko sa čoskoro skončí a ona bude môcť pokračovať vo svojej športovej kariére.

Poľsko ponúklo humanitárne víza Cimanovskej v pondelok po tom, ako v nedeľu odmietla z dejiska letnej olympiády odletieť späť do Bieloruska a požiadala o diplomatickú ochranu. Poľsko poskytlo vízum aj jej manželovi Arsenijovi Zdanevičovi, ktorý opustil Bielorusko krátko po tom, ako Cimanovská oznámila, že sa tam nevráti.

Bieloruská atlétka okrem toho uviedla, že ako športovkyňa sa od politiky vždy dištancovala, nezúčastnila sa ani na vlaňajších protestoch v Bielorusku a nikdy sa nevyjadrila negatívne o bieloruskej vláde. Pred návratom do Bieloruska ju však varovala jej rodina, ktorá sa obávala, že by atlétku poslali po návrate do psychiatrickej liečebne.

"Keď ma viezli na letisko, zavolala mi moja stará mama... zavolala mi a povedala iba: 'Prosím nevracaj sa späť do Bieloruska, nie je to bezpečné' a položila," vysvetlila Cimanovská.

Olympionička sa na tlačovej konferencii poďakovala japonským úradom, poľskému ministerstvu vnútra a poľským diplomatom za to, že jej umožnili, aby odletela z Japonska do Varšavy.

Atlétka mala pôvodne v pondelok v Tokiu štartovať v behu na 200 metrov. Pred niekoľkými dňami však zverejnila na sociálnej sieti Instagram video, v ktorom kritizovala vedenie bieloruského olympijského tímu za to, že bez jej vedomia rozhodlo o tom, že sa zúčastní aj na štafetovom behu na 4 x 400 metrov. Športovkyňu chcelo v nedeľu následne vedenie bieloruského olympijského tímu bez jej súhlasu poslať domov. Cimanovská sa však na letisku obrátila na políciu a odmietla sa vrátiť do Bieloruska.