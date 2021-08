Šéf envirorezortu Budaj: Slovensko je neobjavený poklad Európy, pre turizmus však nemáme podmienky

Administratívne prejdú Lesy SR pod správu Štátnej ochrany prírody, ak to poslanci Národnej rady (NR) SR odsúhlasia, od 1. januára 2022.

Uviedol to vo štvrtok na brífingu v Humennom šéf Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR Ján Budaj (OĽANO). "Ďalšieho pol roka bude trvať ešte stále spresňovanie územia, prijímanie zamestnancov - na to sme dali ďalších 6 mesiacov. Povedal by som však, že najmenej ďalších 6 rokov bude trvať, kým národné parky začnú vyzerať tak, ako vyzerajú v zahraničí. To znamená, že budú naozaj priateľské k návštevníkovi. Samozrejme, iba k tomu, ktorý neničí podstatu, neničí chránené biotopy, chránené kvetiny a správa sa náležite k národnému parku. V tom sú národné parky všade na svete veľmi prísne," povedal.

"Rozvoj penziónov, rozvoj prenájmu pre ľudí podľa mňa aj v súvislosti s COVID cyklami, ktorých sa už možno nikdy nezbavíme, bude rapídne narastať," poznamenal Budaj.

Nie je podľa neho žiaden dôvod na to, aby Slovensko nemalo mať také príjmy z turizmu, ako má napríklad susedné Rakúsko. "My len nemáme pre turizmus pripravené podmienky. Slovensko je neobjavený poklad Európy. Ľudia, ktorí pochodili kadejaké kúty sveta, sú často šokovaní, že 'za humnami' majú také skvosty, ako sú napríklad smrekovo-bukové pralesy v Poloninách. To je jedinečná vec," podčiarkol.

Nevyužívať turizmus je podľa jeho slov "našou vlastnou chybou", je to podľa neho "gól do vlastnej bránky". "Slovensko bude raz rovnako bohaté z turizmu, ako je Španielsko alebo Rakúsko," povedal.