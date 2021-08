Mario mal vzťah cez internet: Ani netušil, že kto v skutočnosti jeho priateľka je

Láska dokáže nevyspytateľné. Mario bol po ťažkom rozvode a myslel si, že sa už nikdy nezamiluje. Zaujímavé, ako motyka predsa vystrelila.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Ako informuje Daily Mirror, film Catfish z roku 2010 zožal obrovský úspech a na základe toho vznikla televízna relácia, ktorá zisťuje či online vzťah je to prvé orechové aj v skutočnom svete. Nev Schulman so svojím tímom zisťuje, či sa niektoré osoby nemohli chytiť do pasce.

V nedávnej epizóde sa zaoberali Američanom Mariom, ktorý sa kvôli práci presťahoval do Londýna. Bol po rozvode a nemyslel si, že sa ešte niekedy zamiluje. No podarilo sa. Srdce mu ukradla záhadná žena, s ktorou sa spoznal cez internet. Komunikovali spolu 8 mesiacov a keď došlo k reálnemu stretnutiu, neveril vlastným očiam.

Očarila ho pôvabná Hannah, ktorá sa však správala podozrivo. Odmietala s nim telefonovať a bola dokonca tiež z Londýna. Keď sa nechcela ani stretnúť, Mario začal konať. Zavolal špecialistom, aby mu pomohli s týmto prípadom.

Keď sa pustili do práce, zistili, že fotografia, pod ktorou sa Hannah prezentovala, patrí úplne inej žene. Mario sa cítil hlúpo. V prítomnosti odborníkov sa snažil dovolať podvodníčke, ale márne. Neskôr mu napísala SMS-ku: "Ak sa stretneme, sľubuješ, že ťa nestratím?"

K stretnutiu došlo. No to, čo sa stalo, nikto nečakal. Hannah bola v skutočnosti Courtney - Mariova spolubývajúca, obchodná partnerka a bývala kamarátka s výhodami. "Nečakal som, že ťa dnes uvidím. Zo všetkých ľudí na svete som ťa nečakal," povedal šokovaný Mario.

Courtney ihneď obhajovala svoje konanie, jednoducho chcela vedieť, aké by to bolo, keby sú spolu vo vzťahu. Bola do neho veľmi zamilovaná. Žiaľ, Mario ju rýchlo schladil. Kvôli tomu, čo urobila, by jej nikdy nedokázal veriť. Momentálne však spolu žijú a sú dobrými priateľmi.