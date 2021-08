Poistenie počas dovolenky už preplatí nielen liečbu, ale aj karanténu

Pandemickú situáciu musíme brať do úvahy počas tohto leta o to intenzívnejšie, ak sme sa rozhodli prekročiť hranice Slovenska. Osobná zodpovednosť je najvyššou prioritou, z ktorej nemôžeme poľaviť ani v čase sladkého ničnerobenia.

Ako sa však pripraviť na to, aby sme počas zaslúženej dovolenky premýšľali nad koronavírusom čo najmenej? Pomáha aj cestovné poistenie, ktoré naberá práve teraz ešte viac na význame.

Do akej miery sa o vás poisťovňa postará, ak počas dovolenky ochoriete a budete potrebovať lekársku pomoc? Ako sa dá vyriešiť situácia, ak uviaznete v zahraničí v karanténe? Ako postupovať, keď vám odložia alebo zrušia let? Na riešenie týchto, ako aj ďalších prípadov sme sa spýtali v jednej z najväčších poisťovní na Slovensku – v poisťovni KOOPERATIVA. Odpovedá jej hovorkyňa Silvia Nosková Illášová.

Ako už cestovné poistenie reaguje na vývoj pandémie a riziká s ňou súvisiace? Čo sa konkrétne zmenilo?

Na princípe fungovania cestovného poistenia sa v zásade nezmenilo nič. Podstatou zmluvy s poisťovňou je chrániť pred všetkými rizikami, ktoré boli súčasťou poistenia už aj pred pandémiou. Novinkou však je, že našim klientom ponúkame aj možnosť pripoistiť sa pre riziká súvisiace s COVID-19. To znamená, že ak by ste takto počas dovolenky ochoreli, a ešte pred vycestovaním ste využili našu možnosť pripoistenia, poisťovňa vám preplatí vzniknuté liečebné náklady v zahraničí. Toto pripoistenie zohľadňuje aj ťažké prípady, teda prípadnú hospitalizáciu či prepravu pacientov na Slovensko.

Akú úlohu tu zohráva pandemická farba krajiny, do ktorej cestujeme?

V krajinách, ktoré boli v čase vycestovania označené ako bezpečné, aj tie, ktorých status sa prípadne zmení práve počas vášho pobytu, máte s pripoistením nárok na plné preplatenie až do výšky krytia vo vami zvolenom balíku cestovného poistenia. V prípade krajín, ktoré nie sú označené ako bezpečné, sú podmienky mierne odlišné, a preto je potrebné sa o nich informovať v poisťovni.

Čo ak sa infikujeme, máme ľahší priebeh, no počas dovolenky, resp. aj po nej musíme zostať v karanténe? Alebo, čo ak by bola v tej krajine vyhlásená nečakane plošná karanténa pre turistov zo Slovenska?

Cestovné poistenie rieši aj túto otázku. Pripoistenie COVID-19 kryje aj náklady na ubytovanie a rovnako aj náklady na dopravu, ak by ste boli nútení z dôvodu ochorenia COVID-19 alebo v prípadne neočakávanej nariadenej karantény zostať v zahraničí dlhšie, ako ste pôvodne plánovali. V praxi to znamená, že KOOPERATIVA preplatí poisteným klientom ubytovanie v hoteli či ubytovacom zariadení počas dvoch týždňov. To platí aj o preplatení náhradnej dopravy, ak sa nebudete môcť z dôvodu karantény vrátiť pôvodným spôsobom. Treba však povedať, že klientom, ktorí sa rozhodnú vycestovať do krajiny, kde je už v tom čase nariadená povinná vstupná karanténa, cestovné poistenie tieto náklady navyše nehradí.

Veľa ľudí sa pýta, za akých podmienok im budú vrátané peniaze pri zrušení cesty do zahraničia. Akú rolu tu hrá, či sú poistení?

Ak sa v rámci cestovného poistenia pripoistíte pre prípad zrušenia zájazdu, máte nárok na náhradu storno poplatkov, a to aj z dôvodu ochorenia, vrátane ochorenia COVID-19. Nárok na preplatenie nákladov má klient a aj jeho spolupoistené osoby, s ktorými mal ísť na dovolenku. Je však treba počítať s tým, že cestovné poistenie nerieši prípady, kedy sa klienti rozhodnú zrušiť dovolenku bezdôvodne, resp. pre svoje obavy zo zhoršenia pandemickej situácie.

Opatrenia doma aj v zahraničí sa stále menia. Ako ďalej ešte dokáže poisťovňa riešiť individuálne požiadavky, s ktorými sa na vás klienti obracajú?

V Kooperative sme najnovšie zahrnuli do cestového poistenia aj Covid asistenciu. Ide o linku, na ktorej operátori klientom poradia v konkrétnej oblasti a dajú priebežne aktualizovaný prehľad o ktorejkoľvek krajine na svete, napr. v otázke potvrdení potrebných na vstup do danej krajiny, požiadaviek na testovanie či režimu pre zaočkovaných. Pri tejto asistenčnej službe však nejde len o poradenstvo, ale aj riešenie stresových situácií na dovolenke, keď našu pomoc klient potrebuje.

Môžete priblížiť aj konkrétne príklady?

V prípade nepríjemného problému v zahraničí funguje poisťovňa prakticky ako priateľ na telefóne. Naša asistenčná služba klientov navedie, zariadi či priamo zorganizuje všetko potrebné. Riešenie nájdeme priamo na mieste, v prípade choroby nasmerujeme klienta do najbližšieho zdravotníckeho centra. V horšom prípade zabezpečíme odvoz do nemocnice alebo sa postaráme o bezpečný a rýchly prevoz až domov na Slovensko. Naši klienti majú k dispozícii aj Dopravnú asistenciu, cez ňu, napríklad, pri zrušenom či meškajúcom lete okamžite klient zistí, či má nárok na refundáciu. Ak mu tento nárok vznikne, veci vezme do svojich rúk a od leteckej spoločnosti ju prostredníctvom asistenčnej služby vymáha.

A na záver ešte jedna praktická otázka. Ako postupovať, keď by sme potrebovali v zahraničí pomoc?

V nepríjemných situáciách odporúčame okamžite zavolať na našu asistenčnú službu na čísle +421 268 20 20 60. Operátori sú na nej k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Okrem už spomenutých foriem asistencie dokážeme v zahraničí, napríklad, urýchlene nájsť aj alternatívne spoje pri meškajúcich či odrieknutých vlakoch a autobusovej doprave. Poisťovňa vie skutočne ušetriť peniaze, čas, ochrániť zdravie aj odbremeniť psychiku, ktorá môže v takýchto situáciách dostať poriadne zabrať.

MARCO POLO – poistenie na leto 2021 od Kooperativy

Život je cesta. A MARCO POLO je nové riešenie cestovného poistenia, nastavené presne podľa potrieb moderných cestovateľov. Tých, ktorí chcú uvedomelo, zodpovedne a čo najviac bezpečne obohacovať život o nové zážitky z ciest po svete aj počas tohto leta. Ide o poistenie, ktoré si každý nastaví individuálne podľa svojich dovolenkových plánov, a to výberom z troch rôznych balíkov základného poistenia a doplnením pripoistení, vrátane pripoistenia voči ochoreniu COVID-19. KOOPERATIVA týmto produktom ponúka to najkomplexnejšie krytie, ktoré zohľadňuje všetky riziká a výzvy cestovania v čase pandémie. Preto, aby ste mohli počas dovolenky aspoň na chvíľu zaslúžene vypnúť a svoj život si do sýta vychutnať. Viac o možnostiach cestovného poistenia v poisťovni KOOPERATIVA nájdete tu.