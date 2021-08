Svoje mince môžete predať so ziskom aj tým, od ktorých ste ich kúpili

Emitenti mincí z drahých kovov sami ponúkajú garanciu, že mince odkúpia späť. Nezriedka za vyššiu cenu.

Garancia spätného odkupu je skvelou zárukou, že v prípade potreby sa majiteľ investičných alebo zberateľských mincí dostane rýchlo k peniazom, ktoré investoval. Nie je to úplne bežné, ale spoľahlivé a zavedené firmy túto garanciu poskytujú. Jeden zo sloganov vraví: „Časy sa menia, ale zlato je istota.“ Túto istou potrebuje každý, kto sa rozhodne pre investíciu do mincí z drahých kovov.

Pozrime sa na čerstvé príklady zo skutočného života, ako to chodí. V roku 2017 bola na trh popri limitovanej emisii uvedená aj „bežná“ emisia jednouncovej investičnej mince zo striebra – Český lev. Jej cena bola na začiatku predaja 890 českých korún, približne necelých 36 euro. Dnes je jej cena na aukciách 4 600 českých korún! To je približne 184 euro! Jej hodnota za štyri roky narástla na päťnásobok! Ide o emisiu investičných mincí Českej mincovne, ktorá už má zastúpenie aj na Slovensku, v Bratislave, ale celý sortiment ponúka aj na svojom webe.

Konkrétnym príkladom spätného odkupu vlastnej emisie môže byť napríklad štvrťuncová zlatá investičná minca Český lev, ktorá sa v roku 2018 predávala za 1 843 českých korún, to je asi 73 euro a Česká mincovna, ako jej predajca, ju vykupuje späť za 2 311 Kč, teda takmer 93 euro. Aj po odrátaní poplatku za spätný výkup je zhodnotenie mince 20 %!

A podobne je to pri spätnom odkúpení Zlatej päťuncovej mince Vznik Československa, ktorá sa v októbri 2018 predávala za 189 000 českých korún, teda cca 7 560 euro a pri spätnom výkupe v máji 2021 za ňu Česká mincovna majiteľom zaplatila 222 021 Kč, teda 8 880 euro. Po odrátaní poplatku za výkup je zhodnotenie tejto investičnej mince 15 %.

Spätný odkup dáva investorom istotu, že v prípade potreby budú mať za svoje investičné a zberateľské mince rýchlo a bez ťažkostí peniaze, ktoré potrebujú.

Emitentom týchto mincí je, tak ako sme spomenuli, Česká mincovna, ktorá je súčasne miestom, kde sa razia všetky mince pre Českú republiku. Stará sa o obeživo podľa zadania Českej národnej banky. To sú dôležité fakty pre to, aby mal človek záruku, že investičnú mincu, alebo zlato či striebro, kupuje od výrobcu, ktorý je medzinárodnou garanciou.

Mnoho začínajúcich investorov má obavy, kde a ako by svoje mince mohli predať, ak by náhle potrebovali hotovosť. Spätný odkup samotným predajcom, v tomto prípade Českou mincovnou, je povzbudivou istotou začať si peniaze ukladať do zlata a drahých kovov.

