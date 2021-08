Keď vám už dlhé ruky nestačia, zvoľte si laserovú operáciu

Laserové operácie očí sú v ostatných rokoch veľmi obľúbeným a často využívaným riešením pre odstraňovanie rôznych očných chýb, akými sú napríklad krátkozrakosť, ďalekozrakosť alebo astigmatizmus.

Operácie očí sa na prvý pohľad nezdajú byť lacnou záležitosťou, ale ak si porovnáte, koľko peňazí miniete za svoj život na okuliare alebo kontaktné šošovky, jednorazová investícia do operácie je výhodnejšou voľbou. Nielenže si zlepšíte kvalitu života, ale okrem okuliarov sa zbavíte aj nekomfortných situácií, ktoré nutnosť ich nosenia prináša. Na stránke iclinic.sk v sekcii Cenník si na Kalkulačke úspor viete jednoducho vypočítať, koľko by ste mohli vďaka laserovej operácii očí počas svojho života ušetriť.

Zbavte sa jedným zákrokom okuliarov na čítanie aj šedého zákalu

Zbaviť sa všetkých dioptrických okuliarov, natrvalo vyriešiť krátkozrakosť, ďalekozrakosť aj presbyopiu a odstrániť riziko vzniku šedého zákalu umožňuje multifunkčná metóda laserovej operácie očí s názvom PRELEX, prípadne jej modernejšia verzia Femto Z – PRELEX, ktorá je ešte rýchlejšia, jemnejšia a šetrnejšia vďaka novému femtolaseru od švajčiarskej firmy Ziemer – FEMTO LDV Z8. Podstatou tejto metódy je výmena vlastnej šošovky za novú, umelú – trifokálnu, vďaka ktorej je možné bezproblémové videnie na všetky vzdialenosti (do diaľky, do blízka, ale aj na strednú vzdialenosť). Ideálna je najmä pre pacientov, ktorí majú strach z ostrých operačných nástrojov, ktoré pri operácií nahrádza femtosekundový laser.

Výhody operácie Femto Z-Prelex:

• operácia je bezbolestná a prebieha v lokálnej anestézii,

• trvalá korekcia dioptrickej chyby,

• zákrok definitívne odstráni riziko vzniku šedého zákalu,

• dobré videnie na krátke, stredné aj dlhé vzdialenosti,

• šetrnejšia voči rohovke a predchádza pooperačným zápalom očí,

• operácia trvá približne 30 minút,

• krátka doba rekonvalescencie,

• nižšie riziko nežiaducich vedľajších účinkov, ako suché oči či zhoršené nočné videnie,

• stabilizované videnie do 2-3 mesiacov od operácie.

Laserová operácia ako účinné riešenie krátkozrakosti či ďalekozrakosti

Laserová operácia očí dokáže okrem krátkozrakosti (svetová novinka CLEAR alebo operačné metódy Relex Smile 3D; Z-Lasik) či ďalekozrakosti (metóda Z-Lasik) vyriešiť aj ďalšie pridružené ochorenia oka, napríklad astigmatizmus (metódy CLEAR, Z-Lasik, Relex Smile 3D) či šedý zákal. V prípade, ak sa rozhodnete pre operáciu, v očnej klinike iClinic vám poskytnú nezáväznú bezplatnú konzultáciu, v rámci ktorej lekár pacientovi odporučí tú správnu operačnú metódu.

Najmodernejšie a najbezpečnejšie technológie

Očná klinika iClinic sa radí medzi európske špičky. Pracujú v nej kvalifikovaní špecialisti s dlhoročnou praxou, ktorí zoperovali už vyše 50 000 pacientov. Majú skúsenosti s najmodernejšou technológiou nemeckej, americkej a švajčiarskej kvality od spoločností CARL ZEISS, ZIEMER a ALCON. iClinic pravidelne svoju technológiu inovuje, aby poskytovala svojim pacientom to najlepšie, čo súčasný trh ponúka.

Operácia dvoch očí za cenu jedného

V očnej klinike iClinic pripravili pre svojich klientov, s ohľadom na negatívne dopady na príjmy mnohých ľudí v dôsledku pandémie koronavírusu, mimoriadne zľavy na vybrané laserové operácie. Operácie v tejto akcii sú realizované v rovnako vysokom štandarde ako ostatné operačné zákroky, na ktoré sa aktuálna zľava nevzťahuje. Laserová operácia očí je teraz pre vás dostupná ešte viac, ako kedykoľvek predtým.

Táto akcia je limitovaná – platí iba počas leta 2021. Pre jej získanie je potrebné ísť na stránku www.iclinic.sk a odoslať nezáväzný kontaktný formulár s heslom „LETO“. Samotnú operáciu so zľavou môžete podstúpiť až do 31. 12. 2021. Termín zákroku si určíte sami po dohode s očnou klinikou. Zákrok je možné zakúpiť si aj formou darčekového poukazu alebo na splátky.