Celé roky si myslela, že je neplodná: To, čo sa potom dozvedela, jej zmenilo život

Nedokázala uveriť tomu, čo jej povedali doktori. Chelsea Pedley (23) z Birminghamu bola celé roky v tom, že nikdy nebude mať deti. V jej živote nastal veľký zvrat.

Ako informuje The Sun, Chelsea, ktorá sa živí ako osobná trénerka, dlhé roky bojovala so silnými bolesťami. Za dva roky vyhľadala lekársku pomoc až 30-krát, aby konečne zistili, čo s ňou je. Odborníci jej diagnostikovali syndróm polycystických vaječníkov. Okrem toho u nej prepukla aj endometrióza.

Ide o to, že tkanivo podobné výstelke maternice, začne rásť aj na iných miestach, napríklad na vaječníkoch a vajíčkovodoch. Z toho dôvodu bolo pre ňu prakticky nemožné, aby otehotnela. S partnerom Troyom Hemusom (28) sa museli vyrovnať so skutočnosťou, že sa možno nikdy nestanú rodičmi. "Mala som zlomené srdce a depresiu, keď doktor povedal, že by bol zázrak, keby som počala dieťa. Vždy som chcela byť matkou," uviedla.

V ich živote ale nastal obrovský zvrat. Chelsea čakala na operáciu, aby jej odstránili endometriózu. Vtom sa dozvedela, že je tehotná! V júni 2021 sa oficiálne stala mamou. V septembri 2020 mala podstúpiť laparoskopiu. Mladá trénerka sa tešila na tento zákrok, no bola tu šanca, že jej budú musieť odstrániť vajíčkovod. Podmienkou operácie bolo, aby si žena ešte predtým spravila tehotenský test. Keď sa sestrička k nej vrátila s výsledkom testu, povedala iba jediné: "Gratulujem."

"Nemohla som tomu uveriť - myslela som si, že nemôžem mať deti," povedala. Tehotenstvo mala bezproblémové a nedokázala sa dočkať vysnívaného dieťatka. V súčasnosti jej robí veľkú radosť syn Iziah. "Som živým dôkazom toho, že zázraky sa stávajú skutočnosťou," uviedla.

Dokáže otvorene rozprávať o svojom najhoršom období. Po tom, čo jej diagnostikovali endometriózu, bola na dne. Lenže znova sa postavila na nohy, aj vďaka jej partnerovi. „Myslím si, že mi zásadne pomohla zdravá strava, pravidelné cvičenie a rozprávanie. Byť na dne má vplyv na tvoje telo, preto vyzývam ľudí žijúcich v tejto ťažkej situácii, aby sa s niekým porozprávali - aj keby len so mnou," adresuje ostatným ľuďom.

"Čoskoro som objednaná na laparoskopiu a je mi jedno, či mi musia odstrániť niektoré reprodukčné orgány, pretože už mám všetko, čo potrebujem," uzavrela.