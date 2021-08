Veľvyslanec varuje Slovákov pred obľúbeným ostrovom: Výstraha pre turistov

Straty cestovných dokladov, porušenia miestnych zákonov či dopravné nehody sú najčastejšie situácie, ktoré v čase dovoleniek pomáha slovenským turistom riešiť Veľvyslanectvo SR v Nikózii.

Ako však upozornil veľvyslanec Ján Škoda, oficiálne môžu pomáhať iba na južnej časti ostrova s Cyperskou republikou. S neuznanou Severocyperskou tureckou republikou nemá Slovensko žiadne oficiálne kontakty, podobne ako ďalšie krajiny, s výnimkou Turecka. „Nemáme tam žiadnu pôsobnosť. V prípade nejakých zdravotných problémov alebo úmrtí našich turistov nemôžeme zasahovať. Tieto prípady sa riešia veľmi ťažko,“ vysvetlil pre TASR veľvyslanec. V prípade krízových situácií sa tak turisti na severe nemôžu spoliehať na podporu konzulárneho oddelenia.

Po nástupe pandémie zamestnávali pracovníkov veľvyslanectva najmä repatriácie. „Bolo to veľmi náročné, prerušili sa pravidelné linky, lietalo sa iba občas, veľa sme spolupracovali s inými krajinami Európskej únie pri zabezpečovaní leteckých mostov. To znamená, že sme spoločne napĺňali lietadlá,“ načrtol. Hovorí o desiatkach až stovkách repatriovaných Slovákov. Pri kontrole dodržiavania pandemických opatrení sú podľa Škodu cyperské orgány tolerantné. "Snažia sa ľudí najskôr upozorniť," načrtol. Nespomína si, že by zaznamenali sťažnosti pre neoprávnené udelenie pokuty.