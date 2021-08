Slovensko čerpá eurofondy efektívnejšie: Chválitebné slová Remišovej

Vicepremiérka Remišová: Vďaka piatim balíkom zjednodušení, ktoré sme zaviedli v eurofondoch, Slovensko v čerpaní poskočilo o šesť priečok.

Zjednodušovanie eurofondov prináša výsledky. Od nástupu vlády v marci 2020 sa Slovensko v rebríčku čerpania eurofondov výrazne zlepšilo až o šesť priečok. Vyplýva to z najaktuálnejších dostupných údajov z Európskej komisie.

„Keď v marci 2020 nastupovala naša vláda, Slovensko malo veľké problémy s využívaním eurofondov a v rebríčku čerpania sme patrili k najhorším v celej Európskej únii. Spomedzi 27 členských štátov plus Veľkej Británie bolo Slovensko až na 27. mieste. Je to vizitka bývalých vlád, ktoré neboli schopné dostatočne využívať európske zdroje pre rozvoj Slovenska a na zlepšovanie života ľudí. Často sa dokonca stávalo, že stovky miliónov eur sa museli vracať späť do Bruselu, lebo ich predchádzajúce vlády nedokázali využiť,“ vyhlásila vicepremiérka Remišová. K marcu 2020 Slovensko dokázalo využiť, po vyše šiestich rokoch čerpania, len asi tretinu z vyše 15 miliárd eur, ktoré dostalo na programové obdobie 2014 - 2021.

„Práve preto som si zásadné zlepšenie využívania eurofondov vytýčila ako svoju prvoradú prioritu. Hneď od nástupu do úradu sme začali zjednodušovať procesy a odstraňovať byrokraciu,“ zdôraznila ministerka investícií. „Za rok sme v eurofondoch zaviedli už päť antibyrokratických balíkov opatrení, zjednodušili a sprehľadnili sme výkazy aj verejné obstarávanie, znížili administratívu, zaviedli sme flexibilné výzvy a kompletnú elektronizáciu procesov a prijali sme desiatky ďalších zlepšení.“