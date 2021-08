Extrémne zriedkavý prípad! Lekári ostali po pôrode zarazení: Neuveríte, s čím sa bábätko narodilo

Dieťa so svojou dvojičkou v bruchu v Izraeli šokovali lekárov po pôrode.

Ako píše New York Post, lekár povedal, že boli so svojím tímom mimoriadne prekvapení, keď zistili, že ide o embryo v bruchu novorodenca. Doktori si po ultrazvuku matky v neskorej fáze tehotenstva najskôr všimli, že niečo nie je v poriadku. Následne zistili, že bruško dieťaťa je zväčšené.

Po narodení zdravotníci urobili röntgenové vyšetrenie a ďalšie testy, ktoré potvrdili, že dieťa malo ešte ďalšie dieťa. Podľa lekára nebolo úplne vytvarovaným plodom, skôr čiastočne vyvinutým embryom s pár kosťami a srdcom.

Ako sa nakoniec ukázalo, bola to pravda. Táto neobvyklá anomália, keď sa u inak zdravého dieťaťa vo vnútri brucha vyvinie abnormálne dvojča, je extrémne zriedkavá a vyskytne sa len v jednom prípade z 500-tisíc. Nie je jasné, čo spôsobuje túto embryonálnu raritu. Vedci sa však domnievajú, že ide o akési „parazitické dvojča“, ktoré sa vyformuje, keď je jeden plod absorbovaný druhým počas tehotenstva s identickými dvojčatami.

Podľa lekára sa to stáva ako časť procesu vývoja plodu, keď existujú dutiny, ktoré sa však počas vývoja zatvárajú a jedno z embryí vstúpi do takéhoto priestoru. Plod sa vo vnútri čiastočne vyvíja a zostáva tam, no nežije. Lekárom sa našťastie podarilo embryo úspešne odstrániť a od novorodenca sa očakáva úplné vyzdravenie.

Treba podotknúť, že toto nie je prvá abnormalita, s ktorou sa lekári stretli. V roku 2016 sa totižto v Indonézii narodila dvojhlavé dieťa.