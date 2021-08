Žena čakala dvojičky, počas tehotenstva však otehotnela znova: Lekári jej oznámili ohromujúcu správu!

Budúca mamička prezradila, že otehotnela v dobe, keď už dieťa čakala – teraz má trojičky počaté s odstupom 10 dní.

Ako píše the Sun, budúca matka z USA otehotnela a čakala dvojičky. So snúbencom mali z tejto správy obrovskú radosť. Budúca prvorodička priznala, že bola ohromená, keď jej lekári neskôr oznámili, že čaká trojičky, pričom tretie dieťa bolo počaté približne desať dní po dvojčatách.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Svoju skúsenosť zdieľala na sociálnej sieti TikTok. Trojčatá sa majú narodiť budúci rok. Budúca mamička, ktorá pracuje v oblasti marketingu vysvetlila, že tento fenomén nastáva, keď žena ovuluje dvakrát za mesiac. Povedala, že normálne by jej telo malo „vypnúť“ hormóny a zabrániť v ovulácii, keďže už je tehotná. V jej prípade to však tak nebolo. Dodala, že približne 10% žien ovuluje dvakrát mesačne, pričom podľa nej len približne 0,3% z nich druhýkrát otehotnie. Vo svojej výpovedi pokračuje so slovami, že aj keď majú jej deti rôzne termíny pôrodu, sú veľmi podobne staré na to, aby sa narodili v ten istý deň. Preto budú považované za trojčatá. Jej deti delí len niekoľko dní, no niekedy môže byť tento rozdiel väčší – aj niekoľko mesiacov. V takýchto prípadoch sa deti musia narodiť v rozdielnych termínoch.

Budúca mamička, ktorá ešte nepozná pohlavia svojich detí, povedala, že lekári vylúčili, že by tretie dieťa bolo podvyživené. Jej prvé dve deti sú o 10 a 11 dní staršie ako ich tretie dieťa. Na základe toho hneď so snúbencom vedeli, že ide o druhé tehotenstvo. Lekári jej robia ultrazvuk každé dva týždne, aby potvrdili, že je všetko v poriadku. Podľa jej slov je jej tretie dieťa v dobrej kondícii a rastie tak, ako má.

Pre svoje ženské publikum dodala výstrahu v zmysle, že aj napriek tomu, že je už žena tehotná, s odhadzovaním ochrany pri sexe by bola opatrná. Čerstvá mamička nedávno vstúpila do 16. týždňa tehotenstva a chystá sa na aprílový alebo májový pôrod. Povedala, že jej plán je nosiť všetky tri deti minimálne 28 týždňov. V Ideálnom prípade 32 až 35 týždňov. Dodala, že so svojím partnerom trafila jackpot a s ďalšími deťmi po pôrode už neráta. Zažartovala, v tomto prípade majú všetky tri deti rovnakého otca, a tak ich nečaká žiadna dráma s overovaním otcovstva. Na prirodzený pôrod sa obaja tešia. Zopakovala, že trafili jackpot hneď pri prvom tehotenstve, keď čakajú tri deti naraz. Na záver dodala, že jej prvý pôrod bude pravdepodobne aj jej posledným.