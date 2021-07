Pandémia komplikuje situáciu vojakom na Cypre: Povedali, ako to vidia

Nosenie rúšok, pravidelná dezinfekcia či dodržiavanie rozstupov sú v čase pandémie ochorenia COVID-19 samozrejmosťou aj na vojenských základniach misie OSN UNFICYP na Cypre.

Na opatrenia treba prihliadať nielen pri plnení úloh, ale dotkli sa aj voľného času vojakov, priblížili pre TASR členovia slovenského kontingentu.

Dosah pandémie na plnenie úloh nebol podľa veliteľa ženistov Martina Ocilku až taký zásadný. "Jediná limitácia je v spôsobe prepravy. Ak je veliteľstvom misie vyhlásený určitý stupeň ohrozenia v rámci covidu, znamená to, že preprava je obmedzená. Treba priradiť vyšší počet áut. To niekedy spôsobuje zdržanie," vysvetlil Ocilka, ktorý pôsobí na veliteľstve misie. Pri komplexnejších úlohách podľa neho nie je tiež vždy možné zachovať "bublinu". Dosiaľ zaznamenali v jednotke dva prípady nákazy novým koronavírusom, vďaka efektívnym opatreniam ich však zachytili rýchlo.

Na povinné nosenie rúšok si vojaci zvykli. Prekrytie nosa a úst je na Cypre v súčasnosti povinné aj v exteriéroch. "Ja v tom nevidím problém. Doma v prvej vlne sme ich mali tiež," hovorí Martin Dragúň, príslušník ženijnej čaty. Podobný postoj má aj Ocilka, ktorý však pripustil isté komplikácie, napríklad pri plnení úloh na priamom slnku, keďže teploty na Cypre sa v lete pohybujú okolo 35 stupňov Celzia.

Vojačka Natália Handáková zo Sektoru 4 hovorí najmä o psychickej záťaži spojenej s povinnou izoláciou či ďalšími obmedzeniami. "Bolo to ťažké, keďže sme od predchádzajúcich vojakov počuli, kde sa dá všade ísť, ako sa dá cestovať po Cypre. My sme toľko cestovať nemohli, keďže sme tu boli skoro tri mesiace zavretí. Bolo to dosť ťažké, museli sme si pomáhať aj po psychickej stránke," povedala pre TASR. Obmedzili sa napríklad nástupy či spoločenské aktivity. Pred odchodom na misiu musela absolvovať karanténu na Slovensku, po príchode ju čakala na Cypre. Ako dodala, náročnú situáciu zvládla najmä vďaka dobrému kolektívu. Radosť prinieslo do kempu aj zatúlané šteniatko, ktoré si vojačky osvojili.

Sťažené podmienky vníma aj vojačka Andrea Levíková pôsobiaca v Sektore 4. "Keď som cestovala v septembri, bolo to po tej prvej vlne a všetci sme verili, že už to nebude pokračovať," poznamenala. Ako uviedla, v rámci opatrení je napríklad obmedzené stretávanie sa medzi kempmi či vychádzky. Rovnako je potrebné dodržiavať opatrenia prijaté v rámci krajiny.

Aktuálne pôsobí v misii UNFICYP 238 príslušníkov Ozbrojených síl SR, z toho 24 žien. Nasadzovaní sú na 12 mesiacov. Ako informoval slovenský minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO), očkovanie absolvovalo už vyše 80 percent príslušníkov slovenského kontingentu. Šéf rezortu vojakov navštívil pri príležitosti 20. výročia ich pôsobenia v misii UNFICYP. Jeho pracovná cesta sa končí v sobotu.