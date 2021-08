Rodina s piatimi deťmi odišla počas pandémie na dovolenku, zmenila sa na nočnú moru: Emma skončila v slzách!

Matka piatich detí sa v TikTok videu rozplakala, pretože dovolenkový rezort, ktorý navštívila so svojou mladou rodinou, ich rozdelil.

Ako píše The Sun, Emma Williamsová uviedla, že Haven Greenacres v severnom Walese prinútila jej sedemčlennú rodinu sedieť pri rôznych stoloch.

Rodina minulý týždeň pred cestou skontrolovala pokyny waleskej vlády o covide a boli presvedčení, že im bude spolu dobre, pretože všetky ich deti mali menej ako osem rokov a ich najmladšia Charlotte mala iba rok. Emma uviedla, že poskytovateľ dovolenky si bol vedomý toho, že sú veľká rodina a aj napriek tomu ich nechal rezerváciu urobiť.

Keď však v piatok dorazili a šli sa najesť do reštaurácie, bolo im povedané, aby sa rozdelili kvôli pravidlu o šiestich ľuďoch. Emma prezradila, že jej dcéra má len jeden a pol roka a zvyčajne im sedí na kolenách. To im však v rezorte nedovolili. Jej deti boli však podľa jej slov také hladné, že to jednoducho musela rešpektovať. So svojimi sťažnosťami na recepcii nepochodila.

Dúfajúc, že si zlepšia náladu, odišli sledovať zábavnú šou. Tam ich však personál opäť rozdelil. Mladá mama povedala, že to bolo hrozné predovšetkým preto, lebo jej deti sú naozaj malé. Podľa jej slov chcela zážitok prežiť spolu s deťmi, no to jej nebolo umožnené. Emma sedela za svojim stolom so slzami v očiach, pričom dodala, že takto si dovolenku naozaj nepredstavovala. Taktiež povedala, že sa cíti diskriminovane.

Keď sa matka piatich detí opäť vrátila na recepciu, okamžite ju odbili a povedali, že keby sedeli všetci pri jednom stole, porušili by pravidlá. Čo bolo ešte horšie, Emma s manželom Danom dúfali, že ich dovolenka bude príležitosťou na odpočinok po stresujúcom roku. Žena prišla počas pandémie o svoj biznis nechtami a jej muž o firmu na maľovanie.

Podľa nariadení waleskej vlády neexistujú žiadne obmedzenia týkajúce sa stretnutia ľudí žijúcich v jednej domácnosti, pričom niektoré opatrenia sa nevzťahujú na deti mladšie ako 11 rokov.

Emma sa podelila o svoj hrozný zážitok na TikToku, kde má 340 000 sledovateľov. Rezort následne opatrenia pozmenil a umožnil rodine užiť si zvyšok ich dovolenky. Na konci pobytu sa Emma pokúšala kontaktovať vedenie, no nedostala odpoveď. Hovorca spoločnosti povedal, že od začiatku pandémie zaviedli niekoľko pravidiel, ktoré majú ich hosťom pomôcť cítiť sa bezpečne. Dodal, že si nie sú vedomí žiadnych pochybení a ospravedlňujú sa, pokiaľ urobili chybu. Povedal, že rozoslali oznámenie do všetkých waleských parkov, aby im pripomenuli spôsob, akým majú pravidlá dodržiavať. Na záver dodal, že sú si vedomí sťažnosti, ktorú rodina podala a budú ju riešiť.