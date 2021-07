Hladomor hrozí desiatkam miliónov ľudí: Srdcervúce upozornenie OSN

Hladomor v najbližších troch mesiacoch zasiahne 23 oblastí na svete.

Najväčšie nebezpečenstvo hrozí v etiópskom štáte Tigraj, na juhu Madagaskaru, v Jemene, Južnom Sudáne a severnej Nigérii, informovala v piatok tlačová agentúra AP s odvolaním sa na správu organizácií OSN.

Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) a Svetový potravinový program (WFP) vo svojej najnovšej správe uviedli, že potravinová nedostatočnosť sa pravdepodobne prehĺbi medzi augustom a novembrom.

V Etiópii sa podľa týchto organizácií množstvo ľudí, ktorým hrozí hladomor a smrť, zvýši na 401.000. Stane sa tak v prípade, že tejto krajine nebude včas poskytnutá humanitárna pomoc.

Južnú časť Madagaskaru postihlo najhoršie sucho za uplynulých 40 rokov, úrodu ohrozujú škodcovia a ceny potravín sa zvyšujú, píše AP. Do septembra by mal hladomor v tejto oblasti postihnúť 14.000 ľudí a do konca roka by sa tento počet mal zvýšiť až na 28.000.

FAO a WFP vo svojej májovej správe uviedli, že v roku 2020 trpelo vážnym nedostatkom potravy najmenej 155 miliónov ľudí na celom svete, čo je v porovnaní s rokom 2019 nárast o viac ako 20 miliónov.

Viac než 41 miliónom ľudí hrozí, že ich postihne hladomor, ak okamžite nedostanú pomoc.