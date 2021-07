Pápež František navštívi Slovensko už čoskoro: Silné posolstvo kňaza

Podstatné nie je to, kde pápež počas septembrovej návštevy Slovenska pôjde a v istom zmysle ani to, čo tu povie, ale čo si z toho zoberieme my.

Pre TASR to uviedol kňaz z farnosti v bratislavskom Devíne Marián Gavenda. Ako tvrdí, prekvapením je, že pápež príde na Slovensko a že tu bude tak dlho. "Viaceré body programu sa dali čakať, asi nikto si nevie predstaviť, že by 15. septembra pápež nebol v Šaštíne. Stretnutia s biskupmi, ekumenické stretnutie. A kto pozná pápeža Františka, isto mohol očakávať aj záujem o marginalizované skupiny," povedal Gavenda. Bratislavská arcidiecéza hľadá dobrovoľníkov počas návštevy pápeža: Čo robiť v prípade záujmu? Pápež sa počas svojej návštevy Slovenska stretne aj s rómskou komunitou na Luníku IX v Košiciach, či absolvuje súkromnú návštevu centra Betlehem v Bratislave. Podľa Gavendu je dôležité, či si po pápežovej návšteve budeme viac všímať ľudí potrebujúcich pomoc. "A nielen Rómovia na Luníku IX či bezdomovci v Petržalke. Už teraz možno povedať, že to bude gesto, aby sme viac vychádzali zo svojho pohodlia a sebastrednosti," poznamenal. Ako dodal, čo nám nejakým konkrétnym gestom alebo vetou pápež chce povedať, na to treba poznať jeho celkové názory. "Napríklad, že pozornosť si zaslúži aj boháč, ktorý ani nevie, načo je na svete, starý človek, ktorý sa nemá s kým porozprávať. Povedal veľa silných vyjadrení na tieto témy, podnetných pre veriacich i neveriacich," priblížil. V reakcii na otázku, prečo si Svätý Otec vybral za miesto svojej návštevy práve Slovensko, Gavenda uviedol, že hlavný cieľ pápeža je pastoračná návšteva a jeho duchovné poslanie. Duchovný odkaz možno podľa kňaza odhaliť a prijať, len ak si človek kladie otázku: "Čo mi cez túto pápežovu návštevu chce povedať Boh? Ako mu odpoviem?" Bez takéhoto prístupu sme podľa kňaza z farnosti v bratislavskom Devíne odkázaní na veľmi plytké dohady. Pápež František na septembrovej (12. - 15. 9.) návšteve Slovenska zavíta do Bratislavy, Košíc, Prešova a Šaštína. Stretne sa s troma najvyššími ústavnými činiteľmi, ale aj zástupcami židovskej či rómskej komunity. V Šaštíne je na programe svätá omša s homíliou Svätého Otca. Vyplýva to z programu návštevy. Epidemiológ nervózny z plánovanej návštevy pápeža: Ostrá reakcia!